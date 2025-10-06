Social

Rețeta bulgărească de castraveți murați. Ingredientul care aduce un plus de gust

Rețeta bulgărească de castraveți murați. Ingredientul care aduce un plus de gustMurături. Sursa foto: Pixabay
Castraveții murați sunt nelipsiți din bucătăria românilor, însă rețeta bulgărească adaugă un detaliu care îi face speciali: frunza de viță de vie. Aceasta nu doar că le intensifică aroma, ci le oferă și un gust ușor acrișor și o textură crocantă deosebită.Dacă vrei să încerci și alte murături decât cele cunoscute, această rețetă este ideală pentru a aduce un strop de originalitate în bucătăria ta.

Rețetă bulgărească de castraveți murați. Vor rămâne crocanți toată iarna

În Bulgaria, majoritatea gospodinelor folosesc frunzele de viță de vie pentru murături, pe lângă ingredientele clasice precum usturoiul și mărarul. Astfel, frunza de viță ajută castraveții să-și păstreze fermitatea pe durata fermentării, prevenind înmuierea. Această metodă tradițională transformă murăturile simple în adevărate delicii culinare.

Ingrediente pentru castraveți murați bulgărești:

  • 1 kg castraveți mici și fermi
  • 5-6 frunze de viță de vie
  • 3-4 frunze de hrean
  • 3-4 căței de usturoi
  • 1-2 fire de mărar proaspăt
  • 2-3 frunze de coacăz (opțional)
  • 1 litru apă
  • 2 linguri sare
  • 1 linguriță zahăr (opțional)

Cum îi pregătești

Procesul de preparare începe cu alegerea castraveților. Aceștia trebuie să fie mici și fermi, fără pete sau semne de deteriorare. După ce sunt spălați și curățați, castraveții se așază în borcane alături de frunze de viță, câteva frunze de hrean și căței de usturoi.

Castraveți

Castraveți. Sursa foto Pixabay

În unele regiuni, gospodinele mai pun și frunze de coacăz, care intensifică gustul acrișor. Saramura se prepară din apă, sare și, după preferință, puțin zahăr. În varianta bulgărească, raportul sării este esențial: prea multă sare poate face castraveții prea tari, prea puțină poate duce la fermentare rapidă și un gust prea acru.

Castraveți murați după rețeta bulgărească. Cum îi poți păstra

Borcanele se acoperă și se lasă la temperatura camerei pentru câteva zile, până când lichidul începe să fermenteze ușor. După acest interval, murăturile pot fi mutate într-un loc răcoros.

Pe lângă gustul deosebit, castraveții murați bulgărești sunt apreciați și pentru textura lor crocantă.

