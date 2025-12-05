Ce ar trebui să verifici când cumperi carne de porc. Riscurile sunt foarte mari dacă nu respecți regulile

Cu puțin timp înainte de Crăciun, românii încep să caute cele mai bune oferte la carnea de porc. În acest context, ANSVSA le recomandă să fie atenţi de unde cumpără acest produs, mai ales dacă aleg să se îndrepte către cei care sacrifică animalele în gospodărie. De asemenea, autoritatea anunţă că a intensificat controalele la nivel naţional pentru a preveni riscurile legate de siguranţa alimentară.

Instituţia reaminteşte că porcii sacrificaţi în gospodărie trebuie să fie verificaţi de medicul veterinar. Controlul sanitar-veterinar este obligatoriu pentru a confirma sănătatea animalului şi pentru a garanta că produsul este sigur pentru consum.

Carnea obţinută astfel nu poate fi comercializată, fiind destinată strict consumului familiei, potrivit ANSVSA. În plus, gospodăriile aflate în zone afectate de Pesta Porcină Africană nu au voie să vândă carne.

ANSVSA subliniază şi obligaţia efectuării examenului trichineloscopic, necesar pentru carnea de porc domestic sau mistreţ. Testarea poate fi făcută doar în centre autorizate, iar costurile variază între 27 şi 101 lei + TVA. Fără acest control, consumatorii se expun riscului de îmbolnăvire cu Trichinella spp., o infecţie severă.

Vânzarea cărnii necontrolate sanitar-veterinar este o contravenţie gravă şi poate fi sancţionată cu amenzi de până la 40.000 de lei. Comerţul clandestin în spaţii improvizate sau fără documente reprezintă un risc pentru sănătatea publică şi favorizează răspândirea PPA, avertizează instituţia.

După achiziţie, produsele de origine animală trebuie păstrate la frigider cât mai repede, conform instrucţiunilor de pe etichetă. Carnea, laptele, ouăle, peştele, brânzeturile şi preparatele tradiţionale sunt sensibile la variaţiile de temperatură şi pot provoca toxiinfecţii alimentare dacă lanţul frigorific nu este respectat.

Autoritatea le recomandă cumpărătorilor să aleagă doar spaţii autorizate, cu vitrine frigorifice funcţionale şi ambalaje intacte. Etichetele trebuie să conțină date complete despre producător şi termenul de valabilitate. Brânzeturile trebuie să fie ambalate individual şi vândute în condiţii sigure. Atenţia trebuie orientată şi către punctele de vânzare sezoniere – tonete, chioşcuri, rulote –, care sunt obligate să respecte regulile sanitar-veterinare.

Pentru perioada sărbătorilor, ANSVSA anunţă prelungirea programului medicilor veterinari din cadrul direcţiilor judeţene. Programul şi datele de contact vor fi afişate atât online, cât şi în punctele de lucru.

„În această perioadă cu activitate intensă în gospodării şi comerţul alimentar, responsabilitatea fiecăruia dintre noi este esenţială. Respectarea regulilor simple – de la controlul sanitar-veterinar la achiziţia alimentelor din surse autorizate – ne protejează sănătatea şi previne evenimente nedorite. ANSVSA va continua să fie prezentă în teren pentru a preveni riscurile şi pentru a proteja consumatorii,” declară dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

ANVSA desfăşoară în această perioadă o campanie amplă de verificări tematice. Sunt controlate pieţele agroalimentare, abatoarele, unităţile de tranşare, centrele de procesare şi depozitare, magazinele alimentare, carmangeriile, restaurantele, pizzeriile, unităţile de catering, cofetăriile, hotelurile şi pensiunile. Inspectorii verifică igiena, trasabilitatea, condiţiile de depozitare şi respectarea normelor sanitare.

Echipe mixte ale ANSVSA, Poliţiei şi Jandarmeriei verifică şi transporturile de animale şi produse alimentare, în special în zonele cu focare active de PPA. Neregulile descoperite pot duce la sancţiuni, confiscări de produse sau chiar suspendarea activităţii unităţilor.

Pentru sesizarea neregulilor, cetăţenii pot apela gratuit Call Center-ul ANSVSA la 0800 826 787, număr disponibil din orice reţea.

