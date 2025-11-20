Crăciun de poveste în București. Cafeneaua care te face să crezi în magie

Cea mai spectaculoasă cafenea de Crăciun. Bucureștiul prinde viață în acest sezon festiv, iar restaurantele, cafenelele și magazinele de pe principalele artere ale orașului concurează subtil pentru titlul de „cea mai frumoasă locație de Crăciun”.

Printre primele locații care au intrat în atmosfera sărbătorilor se află cafeneaua Mayfair 39, care a atras imediat atenția trecătorilor și a iubitorilor de fotografie.

Situată pe Calea Victoriei, Mayfair 39 a fost transformată într-un adevărat decor de basm, cu brazi acoperiți cu zăpadă artificială, funde albe imense și o roată panoramică miniaturală, toate acestea creând senzația că vizitatorii au pășit într-o poveste cu prinți și prințese.

Atmosfera festivă este completată de luminile calde și de detaliile delicate, care fac din fiecare colțișor al cafenelei un loc perfect pentru fotografii de sezon.

Clienții nu au rămas indiferenți la noul decor. Mulți au filmat și fotografiat brazii și ornamentele, împărtășind apoi imaginile pe rețelele de socializare, astfel că Mayfair 39 a devenit rapid un punct de atracție pentru cei care caută experiențe de Crăciun autentice în oraș.

Nu doar decorul impresionant atrage vizitatorii, ci și oferta cafenelei: o cafea aromată, ciocolată caldă sau deserturi festive transformă vizita într-un moment complet, în ton cu magia sărbătorilor.

Ornamentația a fost creată de floristul Nicu Bocancea și echipa Florăriei Iris, care au lucrat cu atenție la fiecare detaliu pentru a oferi un decor elegant, dar plin de farmec și strălucire. Rezultatul este o locație care devine mai mult decât un simplu spațiu pentru servirea cafelei: devine un punct de întâlnire și inspirație pentru fotografii de sezon.

Mayfair 39 se alătură astfel altor locații deja împodobite în București, printre care se numără Magazinul Roshen, restaurantele Bocca Lupo, Hotelul Marmorosch sau Derby Pub Cotroceni, fiecare punând accent pe elemente vizuale atractive și ornamente speciale, menite să transforme orașul într-un veritabil tărâm de Crăciun.