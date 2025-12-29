Pe ce dau banii turiștii străini care vin în România. Topul cheltuielilor

Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în interes de afaceri au cheltuit, în trimestrul al treilea din acest an, peste 1,183 miliarde lei, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.

Numărul total al turiştilor nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul III 2025, a fost de 756.600. Cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 2,245 miliarde lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în perioada menţionată, 41,8% au călătorit în scop profesional şi de afaceri. Cheltuielile acestora au reprezentat 52,7% din total, respectiv 1,183 miliarde lei.

Din totalul cheltuielilor în scop profesional şi de afaceri, 50,3% au fost pentru cazare, dintre care 92,7% pentru cazarea cu mic dejun inclus. Cheltuielile în restaurante şi baruri au reprezentat 17,1%, iar cele pentru cumpărături 12,8%, dintre care 52,6% pentru alimente şi băuturi şi 28,9% pentru cadouri şi suveniruri.

Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 66,6% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cele pentru parcuri de distracţii, târguri, cazinouri şi săli de jocuri mecanice au reprezentat 29,6% din totalul cheltuielilor pentru recreere. Călătoriile în scop particular au reprezentat 58,2% din numărul total de turişti, dintre care 67% pentru vacanţe, cu cheltuieli totale de 1,061 miliarde lei, adică 47,3% din total.

Cea mai mare parte a cheltuielilor turiştilor nerezidenţi în scop particular a fost pentru cazare (43,6%), dintre care 82,7% cu mic dejun inclus. Cheltuielile pentru cumpărături au reprezentat 18,2%, iar cele pentru restaurante şi baruri 17,9%. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 36,2% au fost pentru alimente şi băuturi sau îmbrăcăminte şi încălţăminte, iar 27,6% pentru cadouri şi suveniruri.

Cheltuielile pentru accesul în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri şi săli de jocuri mecanice au reprezentat 42,6% din totalul cheltuielilor pentru recreere, iar cele pentru închirierea de autoturisme 61,1% din transport. 47,1% dintre turişti şi-au organizat singuri sejurul, iar avionul a fost mijlocul principal de transport, utilizat de 76,3% din total.

Din totalul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată, 89,6% au venit în scop particular, iar 10,4% în scop profesional. Din călătoriile în scop particular, 85,4% au fost pentru vacanţe, iar din cele profesionale, 52,5% pentru afaceri.

Turiştii cazaţi în unităţile private şi-au organizat în mare parte sejurul pe cont propriu (53,8%). Ca mijloc de transport, au folosit autoturismul propriu (45,4%), avionul (41,6%), autocarul sau autobuzul (11,6%) şi trenul (1,4%).