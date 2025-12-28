Cele mai bune prietene din business. Cum ajută Bravva la construirea antreprenoriatului feminin de succes

Bravva funcționează ca un ecosistem construit din două direcții complementare, Bravva Angels și Bravva Female Founders, unite de aceeași viziune, dar adresate unor segmente diferite de public. Inițiativa a fost pusă pe picioare de Ilinca Păun, Monica Aliman și Cristina Pateșan, care și-au asumat rolul de sprijin constant pentru femeile antreprenor din România. Cele trei și-au propus să devină, în peisajul local de business, adevăratele lor „cele mai bune prietene”.

Bravva Angels a luat naștere ca o comunitate de investitori – business angels – care susține startup-urile fondate de femei. Inițiativa oferă finanțare, mentorat și acces la rețele relevante și contribuie astfel la dezvoltarea strategică a acestor afaceri.

Complementar, Bravva Female Founders este o platformă educațională dedicată fondatoarelor de startup-uri. Programul emblematic al platformei este „Incubator de Încredere”, prin care participantele beneficiază de peste 100 de ore de dezvoltare personală și profesională. Obiectivul principal este reprezentat de creșterea încrederii, clarității și a abilităților de leadership.

Prin ecosistemul structurat, Bravva urmărește să echilibreze inechitățile existente în lumea afacerilor atunci când vine vorba despre antreprenoriatul feminin. Acest lucru este realizat prin educație, sprijin financiar și o cultură a învățării continue. Se organizează lunar evenimente de tip pitch, workshop-uri și sesiuni de schimb de bune practici între investitori.

Femeile înscrise în program beneficiază de mentorat, sprijin pentru structurarea afacerii și strategii de creștere. În prezent, rețeaua numără câteva zeci de investitori activi, dar planul este ca acest număr să ajungă la 500 în următorii ani.

Una dintre inițiatoarele proiectului este Monica Aliman, antreprenoare, coach transformațional și profesionist cu peste 30 de ani de experiență în vânzări, marketing și publicitate. Prin implicarea sa în Bravva, Monica își propune să ajute femeile să construiască afaceri echilibrate, sustenabile și aliniate cu valorile lor personale.

„Această comunitate de angel investors a intrat în legătură cu câteva sute de startup-uri românești care au și acționariat feminin în componență”, a declarat Monica Aliman pentru Capital.

Bravva Female Founders este o inițiativă recentă, lansată în septembrie 2024, iar Monica iubește jocul de cuvinte din spatele acronimului.

„BFF vine și de la Best Friends Forever (cei mai buni prieteni pentru totdeauna - n.r.) și de la Bravva Female Founders. La momentul de față, sunt peste 20 de femei antreprenoare care au parcurs acest program, Incubatorul de Încredere. Am fost prezenți până recent doar în București, dar planurile noastre vizează extinderea. În vara lui 2025 am avut proiecte în Cluj și în Iași, de exemplu. Pe de altă parte, prin programul Bravva Angels, s-a investit în numeroase startup-uri românești, sunt două companii care intră în contact cu investitorii, cu angel-investori în fiecare lună, dar sperăm ca numărul să crească pe parcurs”, detaliază femeia de afaceri.

„Incubatorul de Încredere” este descris de Monica drept un MBA atipic, unul „cu suflet”. Pe lângă temele și sesiunile de lucru, accentul se pune pe dimensiunea umană și pe interacțiune autentică.

„Vorbim despre plăcerea de a face lucrurile, căci altfel se poate instala lipsa de motivație, poate chiar teama că nu ești suficient de învățat, că ar trebui să mai faci încă un curs. Practic, noi le învățăm pe antreprenoare cum să se raporteze la ele însele și nu atât de mult pe cunoștințe, lucrăm pe blocajele care pot apărea. Asta este diferit în ceea ce reprezintă incubatorul nostru”, mai spune Monica Aliman.

Un alt beneficiu important al programului este că favorizează legăturile între participante. Nu de puține ori, acestea ajung să colaboreze și să-și unească forțele în proiecte comune. „Și vin la noi femei antreprenor în diverse stadii de business, fie că sunt la început de drum, fie că sunt într-un stadiu așezat cu business-ul lor”, completează Monica.

Pe parcursul programului, participantele sunt încurajate să pună întrebări, să-și exprime liber gândurile și să asculte activ perspectivele celorlalte. Astfel, își construiesc o relație autentică cu ele însele și își conturează o viziune clară asupra modului în care își doresc să acționeze în business, cu rezultate bune, dar și cu liniște interioară. Multe dintre ele ajung la Bravva prin recomandări sau prin interacțiunile din social media.

Networking-ul dă roade. Monica povestește cum o participantă a venit la curs cu o idee de afacere și, printre colegele de program, a găsit și primii clienți. „Iar o altă antreprenoare, cu o idee de afacere gata de lansare, s-a asociat cu o altă participantă cunoscută la curs și împreună au regândit și deja au și lansat un business împreună. Se scrie o poveste tare frumoasă în acest caz”, mai spune co-fondatoarea Bravva.

În vizunea Monicăi Aliman, dezvoltarea Bravva include o prezență națională puternică, dar și extinderea regională, în Europa de Est. „Acesta a fost visul pe care l-am avut noi”, spune Monica. Iar în opinia sa Bravva are șanse reale să se extindă considerabil în următorii trei ani.

„Momentan, avem dorința de a ajunge la cât mai multe femei din România care doresc să intre în mediul de business sau care fac deja parte din domeniu și vor să evolueze. Dorim să ajungem în din ce în ce mai multe orașe din țară, căci afaceri nu se fac doar în București”, spune Monica.

Femeia secolului 21

În 2024, România s-a clasat pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen, potrivit celui mai recent Indice al Egalității de Gen publicat de Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE). „Asta am observat și noi, suntem atente la toate studiile care apar, luăm seamă de ele. La nivel general, femeia are încă un rol aproape de casă și timpul ei este folosit și în afara casei și a familiei, însă este unul limitat”, adaugă Monica.

Co-fondatoarea Bravva nu propune renunțarea la atribuțiile tradiționale, ci o integrare mai armonioasă a acestora cu rolurile profesionale.

„Cumva, femeia a trebuit să învețe să facă business ca bărbații. Vrem sau nu, ei sunt majoritari în lumea asta. Dar femeile, la rândul lor, sunt multi-tasking și ar putea să integreze în viața lor și succesul în afaceri și totul să fie foarte natural. Acum poți fi mamă, acum ești soție, acum ești businesswoman, acum ești studentă și nu e nimic greșit în asta, important este cu ce consum de energie faci toate astea”, subliniază Monica Aliman.