Parcări mai scumpe din 2026. Lista cu noile tarife

Consiliul General al Municipiului București a aprobat majorarea tarifelor pentru parcările de reședință, măsură care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Decizia prevede actualizarea taxelor în funcție de zonă.

Consiliul General al Capitalei a aprobat majorarea tarifelor pentru parcările de reședință, măsură care va intra în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor. Hotărârea prevede indexarea taxelor cu aproximativ 5,6%, în condițiile menținerii sistemului de tarifare diferențiat pe zonele A, B, C și D ale Capitalei.

Actualizarea tarifelor are loc ca parte a indexării periodice a taxelor locale și se aplică tuturor contractelor de închiriere pentru locurile de parcare de reședință administrate de primăriile de sector.

Conform deciziei, șoferii care dețin un loc de parcare în Zona A vor achita anual 796 de lei. În Zona B, tariful este stabilit la 663 de lei pe an, iar în Zona C ajunge la 530 de lei.

Cel mai mic tarif se menține în Zona D, unde un loc de parcare de reședință va costa 397 de lei pe an. Chiar dacă majorarea nu este semnificativă, aceasta se adaugă altor cheltuieli suportate de proprietarii de autoturisme, precum asigurarea RCA, rovinieta sau impozitul auto.

În prezent, Bucureștiul are aproximativ 216.000 de locuri de parcare de reședință, repartizate inegal între cele șase sectoare. Sectorul 3 are cel mai mare număr, cu peste 72.000 de spații amenajate, urmat de Sectorul 4, cu aproximativ 46.000 de locuri, și de Sectorul 6, cu circa 43.000. La celălalt capăt al clasamentului se află Sectorul 1, care are puțin peste 10.000 de locuri de parcare de reședință.

Atribuirea unui loc de parcare de reședință rămâne responsabilitatea primăriilor de sector. Solicitanții trebuie să demonstreze că au domiciliul în zonă și că dețin un autoturism cu documentele valabile. Contractele existente se prelungesc, de regulă, cu prioritate de la un an la altul, ceea ce reduce semnificativ numărul locurilor disponibile pentru noii solicitanți.