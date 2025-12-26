Lucrările la cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din țară au început. Primarul Capitalei a anunțat când va fi gata

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a început turnarea fundației celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, proiect construit de Primăria Municipiului București împreună cu Fundația Metropolis, printr-un parteneriat public-privat.

„Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare. Deja se construiesc două. La unul se toarnă fundaţia şi vorbim despre cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din România. Fundaţia Metropolis o construieşte în parteneriat cu PMB, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Primarul Capitalei a declarat că unitatea are un cost de 16,5 milioane de euro, sumă provenită din fonduri private donate de Codin Maticiuc prin campania iniţiată de el, „Spitale Publice din Bani Privaţi”, iar construcția urmează să fie finalizată în 2027.

„Până atunci, Fundaţia Metropolis continuă campania de strângere de fonduri pentru dotare şi echipamente medicale. 5.000 de copii cu tulburări psihice vor fi trataţi aici. Parteneriatul public-privat este important! Îi mulţumesc lui Codin!”, a mai scris edilul.

Ciprian Ciucu menționează că, pentru al doilea spital, Primăria Sectorului 6 a încheiat licitația pentru proiectare și execuție.

„Este vorba despre Spitalul Clinic din Sectorul 6, singurul construit în Bucureşti, în ultimii 46 de ani, de o autoritate publică locală sau centrală. Este proiectul meu de suflet, l-am promis şi va deveni realitate! A trebuit să parcurgem foarte multe etape birocratice”, a spus primarul Capitalei.

Edilul mai informează că finanțarea a fost obținută și este garantată de Comisia Europeană, prin facilitatea InvestEU, terenul este pregătit, cu rețelele de utilități deviate, toate studiile și documentațiile urbanistice sunt aprobate, inclusiv hotărârea de Guvern de înființare a spitalului ca entitate juridică, iar după semnarea contractului va fi dat ordinul de începere.

Potrivit primarului, spitalul va fi construit pe Bulevardul Timișoara 101E, între cartierele Drumul Taberei și Militari, pe o suprafață de aproximativ 33.000 de metri pătrați.

Noul spital va dispune de 307 paturi, opt săli de operații, șapte săli de naștere, 75 de cabinete medicale, opt secții, 33 de specialități, o clinică de recuperare, laboratoare, o farmacie cu circuit închis și un compartiment de Primiri Urgențe, cu o suprafață de 1.680 de metri pătrați.

„Avem mare nevoie de spitale fără nosocomiale şi fără risc seismic în oraşul nostru. Sărbători cu mult bine să aveţi! Multă sănătate!”, a mai scris primarul general al Capitalei.