Social

Lucrările la cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din țară au început. Primarul Capitalei a anunțat când va fi gata

Comentează știrea
Lucrările la cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din țară au început. Primarul Capitalei a anunțat când va fi gataFundația Clinicii de Psihiatrie Pediatrică. Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a început turnarea fundației celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, proiect construit de Primăria Municipiului București împreună cu Fundația Metropolis, printr-un parteneriat public-privat.

„Bucureştiul are nevoie de spitale noi, sigure, cu echipamente de ultimă generaţie, cu medici puşi în valoare. Deja se construiesc două. La unul se toarnă fundaţia şi vorbim despre cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din România. Fundaţia Metropolis o construieşte în parteneriat cu PMB, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

 Când va fi gata Clinica de Psihiatrie Pediatrică

Primarul Capitalei a declarat că unitatea are un cost de 16,5 milioane de euro, sumă provenită din fonduri private donate de Codin Maticiuc prin campania iniţiată de el, „Spitale Publice din Bani Privaţi”, iar construcția urmează să fie finalizată în 2027.

„Până atunci, Fundaţia Metropolis continuă campania de strângere de fonduri pentru dotare şi echipamente medicale. 5.000 de copii cu tulburări psihice vor fi trataţi aici. Parteneriatul public-privat este important! Îi mulţumesc lui Codin!”, a mai scris edilul.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
CTP despre Crăciun, rațiune, sarmale și divinitate! Anatomia unei postări care a declanșat o polemică aprinsă
CTP despre Crăciun, rațiune, sarmale și divinitate! Anatomia unei postări care a declanșat o polemică aprinsă

Licitația pentru proiectarea și execuția spitalului din Sectorul 6 a fost finalizată

Ciprian Ciucu menționează că, pentru al doilea spital, Primăria Sectorului 6 a încheiat licitația pentru proiectare și execuție.

„Este vorba despre Spitalul Clinic din Sectorul 6, singurul construit în Bucureşti, în ultimii 46 de ani, de o autoritate publică locală sau centrală. Este proiectul meu de suflet, l-am promis şi va deveni realitate! A trebuit să parcurgem foarte multe etape birocratice”, a spus primarul Capitalei.

Edilul mai informează că finanțarea a fost obținută și este garantată de Comisia Europeană, prin facilitatea InvestEU, terenul este pregătit, cu rețelele de utilități deviate, toate studiile și documentațiile urbanistice sunt aprobate, inclusiv hotărârea de Guvern de înființare a spitalului ca entitate juridică, iar după semnarea contractului va fi dat ordinul de începere.

Proiectul Spitalului Clinic Generalist din Sector 6

Proiectul Spitalului Clinic Generalist din Sector 6. Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Unde va fi construit al doilea spital

Potrivit primarului, spitalul va fi construit pe Bulevardul Timișoara 101E, între cartierele Drumul Taberei și Militari, pe o suprafață de aproximativ 33.000 de metri pătrați.

Noul spital va dispune de 307 paturi, opt săli de operații, șapte săli de naștere, 75 de cabinete medicale, opt secții, 33 de specialități, o clinică de recuperare, laboratoare, o farmacie cu circuit închis și un compartiment de Primiri Urgențe, cu o suprafață de 1.680 de metri pătrați.

„Avem mare nevoie de spitale fără nosocomiale şi fără risc seismic în oraşul nostru. Sărbători cu mult bine să aveţi! Multă sănătate!”, a mai scris primarul general al Capitalei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:48 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
19:40 - Lucrările la cea mai mare Clinică de Psihiatrie Pediatrică din țară au început. Primarul Capitalei a anunțat când va ...
19:31 - A murit doctorul Alexandru Grigore Dimitriu, un nume important în pediatria românească
19:23 - Pariuri ilegale în fotbalul turc. Procurorii au arestat alte 29 de persoane
19:13 - CTP despre Crăciun, rațiune, sarmale și divinitate! Anatomia unei postări care a declanșat o polemică aprinsă
19:02 - Panică la Kremlin. Moartea misterioasă a generalului Sadovenko și noul val de „eliminări” în rândul elitei militare ruse

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale