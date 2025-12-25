Număr record de cazuri de gripă în București. Spitalele sunt supraaglomerate

Creșterea numărului de cazuri de gripă A a determinat o presiune suplimentară asupra secțiilor de boli infecțioase din București.

Potrivit medicilor, atât copiii, cât și adulții se prezintă tot mai frecvent la camerele de gardă, iar autoritățile sanitare recomandă prudență și respectarea măsurilor de prevenție.

Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, a declarat pentru News.ro că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat aproximativ 200 de cazuri la camera de gardă.

„Jumătate sunt infecții respiratorii acute, iar gripa ocupă practic de departe locul principal. Am ajuns în punctul în care avem 70-80 de pacienți cu gripă în fiecare zi, poate chiar și mai mult.

De aici sunt destul de mulți cei care trebuie să rămână internați, mai ales la copii, unde trebuie să ai o monitorizare, nu înseamnă neapărat că au forme severe, iar la adulți, fie că sunt cu vârstă avansată, fie că au boli cronice, sunt de asemenea complicații, chiar forme severe, e adevărat mai rar se întâmplă să ajungă și în ATI cazurile critice”, a explicat medicul.

El a precizat că varianta circulantă este gripă A, subtipul H3N2, varianta K, identificată anterior în mai multe țări europene.

„Nu pot spune că are ceva diferit, că e o virulență sporită, prin definiție virusurile gripale se transmit foarte ușor, contagiozitatea este crescută, simptomatologia e cu o paletă largă și nu aș spune că ce avem acum e diferit, doar că ar trebui într-adevăr să plecăm de la ideea că e varianta virală a momentului și că suntem în plin sezon de gripă care e departe de a se încheia și este foarte posibil ca în următoarele săptămâni să avem o activitate și mai intensă față de ce e acum”, a adăugat dr. Marinescu.

La Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, dr. Claudina Cobzariu, medic infecționist pediatru, a declarat că aproximativ jumătate dintre copiii care se prezintă la camera de gardă sunt diagnosticați cu gripă A.

„În ultima săptămână, se prezintă în jur de 150 de cazuri în medie la camera de gardă, din care cam 40-50% sunt detectați cu test rapid antigenic pozitiv la gripă A. Este un număr considerabil, în creștere, din păcate”, a spus medicul.

Simptomele copiilor includ febră, frisoane, dureri în gât, oboseală, tuse uscată și rinoree. Unele cazuri prezintă deshidratare, pierdere în greutate și tulburări digestive, inclusiv vărsături și scaune moi.

Pentru a limita răspândirea infecției în spital, programul de vizite a fost restricționat, permițând accesul doar unui singur aparținător.

„Nu mai dăm voie absolut deloc, nu este o măsură de pedeapsă pentru niciun membru al familiei, doar e o măsură fermă de protecție pentru cei mici”, a explicat dr. Cobzariu.

Medicul a menționat că foarte puțini copii și părinți sunt vaccinați împotriva gripei, ceea ce crește riscul de transmitere.

Unele cazuri de gripă internă au apărut din cauza nerespectării măsurilor de igienă și a interacțiunii dintre aparținători și pacienți.

Specialiștii recomandă prudență, vaccinarea persoanelor vulnerabile și respectarea regulilor de igienă pentru a preveni complicațiile.

Sezonul gripal este departe de a se încheia, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în următoarele săptămâni, inclusiv în luna ianuarie.