Cazurile de gripă, în creștere. Setul de măsuri recomandat de ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat miercuri că, în această perioadă, cazurile de gripă și de alte infecții virale respiratorii sunt în creștere și se răspândesc pe arii extinse la nivel național. Oamenii trebuie să meargă la „medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice”, este una dintre recomandările ministerului, potrivit unei postări pe Facebook.

În acest context, pentru a preveni și a limita îmbolnăvirile, Ministerul Sănătății recomandă respectarea unui set de măsuri. La apariția simptomelor respiratorii, oamenii sunt îndemnați să se prezinte la medicul de familie pentru stabilirea conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a unor investigații suplimentare.

Este recomandată purtarea măștii de protecție în spațiile publice de către persoanele cu simptome respiratorii și respectarea regulilor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință. De asemenea, Ministerul Sănătății recomandă spălarea frecventă a mâinilor sau folosirea dezinfectantului, precum și evitarea aglomerațiilor și aerisirea spațiilor închise.

Totodată, este recomandată continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele de peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate și cele cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

„Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicaţia medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilităţii apariţiei complicaţiilor şi a formelor severe de boală”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

La nivelul unităților sanitare cu paturi sunt prevăzute măsuri generale care includ purtarea echipamentului de protecție adecvat, precum măști, mănuși și halate, de către personalul medico-sanitar și de alte persoane care intră în contact cu pacienții. Totodată, programul de vizită pentru aparținătorii pacienților internați poate fi limitat, în funcție de situația epidemiologică.

Unitățile sanitare trebuie să realizeze zilnic triajul epidemiologic al personalului medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptome respiratorii sau redistribuirea acestora către activități fără contact direct cu pacienții. De asemenea, este necesară asigurarea stocurilor de antivirale, în special în unitățile care internează cazuri de infecții respiratorii acute.

„Asigurarea condiţiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar şi auxiliar nevaccinat”, a mai recomandat ministerul.

Ministerul Sănătății a anunțat că urmărește permanent evoluția situației epidemiologice și va continua să informeze oamenii în mod transparent, în funcție de datele disponibile.

„Respectarea acestor măsuri este esenţială pentru protejarea sănătăţii publice şi pentru limitarea impactului infecţiilor respiratorii asupra sistemului sanitar”, a mai anunțat sursa emnționată anterior.