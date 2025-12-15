Medic, despre cazul Rodicăi Stănoiu: Dacă colegii mei au găsit suspiciuni de leziuni traumatice, trebuiau să anunțe autoritățile

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit la începutul lunii decembrie, dar a fost deshumată luni pentru stabilirea cauzei exacte a morții. Cu câteva zile înainte de moartea sa, aceasta fusese internată la Spitalul Obregia din Capitală, în stare gravă, cu lovituri pe corp, inclusiv o rană la cap și un ochi vânăt. „Dacă colegii mei au găsit suspiciuni de leziuni traumatice, trebuiau să anunțe autoritățile”, a afirmat medicul oftalmolog Monica Pop, la un post TV.

Rodica Stănoiu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Ea a făcut parte din guvernul condus de Adrian Năstase în perioada 2000–2004. Cu câteva zile înainte de moarte, aceasta fusese internată la Spitalul Obregia din Capitală, în stare gravă, cu lovituri pe corp, inclusiv o rană la cap și un ochi vânăt, și prezenta semne de malnutriție.

Deși se afla într-o stare gravă, partenerul mai tânăr cu 50 de ani, cu care fosta ministră avea o relație de cinci ani, a decis să o scoată din spital pe semnătură, iar ulterior Rodica Stănoiu a murit.

Astfel, în acest context, medicul oftalmolog Monica Pop, a afirmat că, în situația în care ar fi existat suspiciuni de leziuni traumatice, cadrele medicale aveau obligația să anunțe autoritățile.

„Este un caz care interesează întreaga opinie publică, pentru că doamna Stănoiu a ocupat o funcție mare. Dacă colegii mei au găsit suspiciuni de leziuni traumatice, trebuiau să anunțe autoritățile. Dacă doamna era conștientă, de ce trebuia să intervină el (n.r. – iubitul Rodicăi Stănoiu)? Ce e aia că a fost scoasă de două ori din spital pe semnătură? Trebuie să dea socoteală pe treaba asta. Este absolut inadmisibil ce s-a întâmplat. Medicii, în general, nu prea se pricep la lucruri administrative. El trebuie să justifice în fața legii de ce a scos-o din spital. Cum să o scoată din spital, dacă medicii i-au spus că nu trebuie externată”, a spus dr. Monica Pop luni seara, la România TV.

Rodica Stănoiu a murit la începutul lunii decembrie, la vârsta de 86 de ani. La 10 zile după moartea sa, procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, după ce s-au autosesizat în urma unor declarații apărute în spațiul public. Mai multe persoane apropiate fostei ministre au pus sub semnul întrebării cauza morții.

Trupul neînsuflețit al fostei ministre a Justiției a fost deshumat luni, 15 decembrie, la dispoziția procurorului care se ocupă de dosarul privind moartea suspectă a acesteia. În același timp, anchetatorii au solicitat mai multe documente medicale de la spitalele unde a fost internată în ultima perioadă.

Examinarea cadavrului nu a indicat leziuni care să sugereze o legătură directă cu moartea. De asemenea, rezultatele examenului toxicologic nu au arătat indicii ale unei morți violente.

Rodica Stănoiu și Marius Calotă au fost căsătoriți timp de cinci ani, potrivit avocatei Alice Drăghici.

„Am fost prietenă, a fost un privilegiu, o cunosc foarte bine, am fost la ea acasă după ce l-a cunoscut pe Marius, nu îl cheamă Marian. Am fost împreună la Paris, pot să demontez pas cu pas ce s-a spus. S-au căsătorit să nu mai fie discuții. A fost dorința ei să nu mai fie discuții pe moștenire, a fost o persoană singură, nu a avut copii. Din 2017 a fost afectată de moartea domnului Stănoiu, îi era foarte greu să fie singură”, a afirmat Alice Drăghici.