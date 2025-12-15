Fritz: Diana Buzoianu rămâne ministru. USR cere explicaţii PSD după votul din Senat

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că Diana Buzoianu îşi va continua mandatul de ministru al Mediului, după ce moţiunea simplă împotriva sa a fost adoptată în Senat cu voturile PSD şi AUR. USR anunţă că rămâne în coaliţia de guvernare şi continuă reformele asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliţie”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Liderul USR a mai transmis că Diana Buzoianu are sprijinul partidului şi al premierului pentru a continua activitatea la Ministerul Mediului. „O moţiune simplă nu are drept consecinţă demiterea ministrului”, a precizat acesta.

Dominic Fritz i-a cerut liderului PSD, Sorin Grindeanu, să explice votul senatorilor social-democraţi, în condiţiile în care protocolul de coaliţie prevede că nu vor fi susţinute moţiuni împotriva membrilor Guvernului.

„Sorin Grindeanu trebuie să explice de ce PSD a încălcat protocolul de coaliţie semnat de el, care prevede explicit că nu se vor vota moţiuni împotriva vreunui membru al Guvernului. Avem o luptă de dus. Nu abandonăm românii care încă speră la dreptate”, a adăugat Fritz.

AUR a transmis luni seară că adoptarea moţiunii simple reprezintă un „verdict politic clar” şi că Diana Buzoianu nu mai are legitimitatea de a rămâne în funcţie. „Dacă nu are decenţa unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor şi să o demită de urgenţă”, se arată într-un comunicat al AUR.

Moţiunea iniţiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, face referire la situaţia din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă, apă caldă şi căldură.

În plenul Senatului, senatoarea AUR Cristina Dumitrescu a afirmat că Diana Buzoianu se află în funcţie datorită sprijinului politic al premierului. „Diana Buzoianu este la Ministerul Mediului pentru că are un sprijin politic, iar acest sprijin politic este chiar în pixul dumneavoastră, domnule premier Bolojan”, a spus aceasta.

Senatorul AUR Mircia Chelaru a declarat că ministrul Mediului nu are pregătirea necesară pentru funcţie. „Nu aveţi calitatea, priceperea, pregătirea pentru a conduce un minister”, a afirmat Chelaru. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a spus în plen: „În momentul în care ceva grav se întâmplă în sectorul pe care îl păstoreşti, pleci acasă”.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” şi o abţinere. Votul a fost asigurat de senatorii PSD, care au susţinut moţiunea alături de AUR.