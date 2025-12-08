Revoluție internă în USR. Fritz: Trebuie să ne reînnoim. Lasconi se vrea exclusă

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat într-o conferință de presă că rezultatul candidatului formațiunii, Cătălin Drulă, care a obținut 13,90% din voturi, este „dezamăgitor” și trebuie urmat de o analiză profundă și de o „reînnoire” a partidului.

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat scrutinul cu 36,16%, cu peste 22 de puncte procentuale peste Drulă, ceea ce arată, a spus Fritz, că electoratul reformist a votat „util”, în tentativa de a bloca un candidat extremist.

Fritz a început prin a le mulțumi alegătorilor care l-au susținut pe Cătălin Drulă, dar a precizat că prezența extrem de scăzută la vot este un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică.

„Prezența mică trebuie să pună toată clasa politică pe gânduri. Ne spune multe despre starea democrației și este un pericol pentru noi toți. Cum recâștigăm încrederea oamenilor care nu mai merg la alegeri , asta va fi o prioritate pentru USR. Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit. Am pierdut o bătălie, puteam mai mult. E clar că bazinul reformist a votat cu Ciucu, a fost un vot util, dar și un vot împotriva candidatului extremist.”

Fritz a transmis că partidul va intra într-un amplu proces de reconstrucție. „Trebuie să fie un proiect de reînnoire a USR. Oamenii ne cer mai mult și mai mulți oameni proaspeți. Proiectul nostru rămâne necesar pentru România.” El a anunțat că va convoca un congres al partidului, cel mai probabil în februarie, pentru a discuta schimbări la statut și pentru a face „o analiză temeinică” a rezultatelor.

Președintele USR a răspuns și informațiilor potrivit cărora PSD dorește eliminarea USR din coaliția de guvernare.

„PSD vorbește deja deschis despre asta, inclusiv prin vocea domnului Ciolacu. E dreptul lor să-și dorească altă guvernare. USR are curajul de a face schimbări reale, care decuplează interesele particulare de interesele de stat. Înțeleg de ce PSD e deranjat”, a afirmat Fritz.

Acesta a adăugat că miniștrii USR au lovit „în interese clientelare, inclusiv ale PSD”, ceea ce, în opinia lui, explică atacurile din ultima perioadă: „Momentan nu am motive să cred că nu putem continua în coaliție.”

Întrebat despre declarațiile recente ale Elenei Lasconi, Fritz a spus că legea „nu îi permite să plece singură din USR” și că este posibil „să își dorească să fie exclusă”.

„O susțin în calitate de primar. Declarațiile ei despre politica națională nu sunt cele mai fericite. Dar ieri a câștigat democrația.” Fritz a mai transmis că partidul trebuie să revină mai aproape de oameni.

„Nu putem fi mulțumiți de rezultat. Trebuie să găsim un limbaj mai aproape de oameni, să ne redeschidem către societate. Bucureștenii au dorit un primar în funcție. Nu au vrut să riște să ajungă un extremist la Primărie.”

Întrebat dacă îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru poziționările sale, Fritz a răspuns: „N-am nimic să-i reproșez președintelui. Era normal ca, în calitate de cetățean, să aibă preferințe.”

Dominic Fritz a respins ideea unei schimbări în fruntea partidului după eșecul de duminică: „Nu cred că trebuie să se schimbe conducerea partidului. Tocmai am fost votat președinte. Acest carusel nu este util. Trebuie să construim, mai ales în momente grele, și să nu fugim de responsabilitate. Iar eu nu fug.”