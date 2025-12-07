Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei: Sunt plin de optimism

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a mers să voteze în jurul orei 10 la liceul Tudor Vianu din București, marcând momentul printr-o declarație amplă la ieșirea din secția de votare.

„Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie, să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste şi cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureşteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere pentru că aşa se construieşte viitorul şi de mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect ale dezvoltării reţelei de transporturi, de termoficare, toate probleme care trenează de prea mult timp şi care în sfârşit îşi pot găsi rezolvarea în acest moment”, a declarat candidatul USR, Cătălin Drulă după vot.

Întrebat dacă se așteaptă la un rezultat favorabil, Drulă a vorbit despre legătura sa personală cu Bucureștiul și încrederea în electoratul capitalei.

„Da, sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare care se numeşte Bucureşti, oraşul în care m-am născut, în care am crescut, aici suntem curtea liceului pe care l-am absolvit, suntem la ”Tudor Vianu”, aici sunt de-o viaţă, aici sunt copiii mei care m-au însoţit în acest exerciţiu frumos al democraţiei aşa că da, sunt plin de optimism”, a transmis candidatul USR.

Pe buletinul de vot figurează 17 candidați, chiar dacă doi dintre ei — Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici — s-au retras ulterior din cursă, primul susținându-l pe Ciprian Ciucu, iar al doilea pe Daniel Băluță.

Cei 17 candidați care se regăsesc pe buletinele de vot sunt:

Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin (Partidul Oamenilor Tineri), Alexandrescu Anca-Nicoleta (Alianța „Dreptate pentru București”), Băluță Daniel (PSD), Lazăr Rareș (Partidul România în Acțiune), Gheorghe Vlad-Dan (independent), Negrotă Angela (independent), Ciceală Ana-Maria (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), Crețu Oana (PSD Unit), Macovei Gheorghe (PRM), Florea Liviu-Gheorghe (PNȚ Maniu Mihalache), Lasca Mihai-Ioan (Patrioții Poporului Român), Teodorovici Eugen-Orlando (independent), Nețoiu Gheorghe (independent), Trifu Dănuț-Angelo (independent), Filip Constantin-Titian (independent).