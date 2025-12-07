Nicușor Dan a votat pentru Primăria Capitalei: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară
- Bianca Ion
- 7 decembrie 2025, 09:39
Președintele României, Nicușor Dan s-a prezentat la vot pentru scrutinul organizat în București, la câteva luni după ce și-a încheiat mandatul de primar general. Demisia sa, depusă în luna mai, a dus la declanșarea procedurilor legale care au făcut necesare alegerile locale parțiale.
Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident
Imediat după exercitarea votului, președintele României a oferit și câteva declarații:
„În primul rând, vreau să îi invit pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. E important ca primarul care va fi ales să aibă un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate. Eu, personal, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc și, pentru că e un oraș pentru care am militat foarte mult timp, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară, care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei. Sunt niște alegeri pentru București; chiar dacă sunt pentru doi ani, sunt simbolice și dau o direcție pentru politica națională. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta. Demult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, a spus acesta râzând.
Nicușor Dan a explicat și faptul că Bucureștiul are nevoie de buget pentru infrastructură și urbanism.
„Nu întâmplător am organizat în urmă cu un an un referendum și, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu un an și jumătate, după alegerile locale, am spus că e obligatoriu să facem referendumul pentru bani, pentru că această împărțire nefericită aduce un deficit de infrastructură. E nevoie de bani pentru tramvaie, autobuze, termoficare, mulți bani pentru mari lucrări de infrastructură și, pe de altă parte, să fie și pentru urbanism. Eu sunt un susținător al votului în două tururi, dar pentru asta trebuie să existe o majoritate la nivelul Parlamentului”, a mai spus președintele țării.
Pe 23 mai, Nicușor Dan și-a depus oficial demisia din funcția de Primar General al Bucureștiului, în urma câștigării alegerilor prezidențiale din 18 mai.
Stelian Bujduveanu, primar interimar
În aceeași zi, Consiliul General al Municipiului București a votat desemnarea viceprimarului de atunci, Stelian Bujduveanu, ca primar interimar. Acesta a obținut 38 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 6 voturi anulate și și-a preluat atribuțiile pe 26 mai.
Cadrul legal care a dus la convocarea alegerilor parțiale
Potrivit hotărârii de Guvern nr. 890 din 23 octombrie 2025, ziua de 7 decembrie a fost stabilită pentru organizarea alegerilor locale parțiale privind funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, primarul general al Municipiului București și pentru primarii din alte 12 circumscripții electorale rămase fără titular.
Conform Codului Administrativ, în situația în care mandatul unui primar încetează înainte de termen, prefectul emite un ordin de constatare, bazat pe un referat al secretarului general al unității administrativ-teritoriale și pe documentele care justifică motivul încetării mandatului. Referatul este transmis prefectului în maximum 10 zile de la apariția situației care duce la încetarea mandatului.
În cazul Capitalei, prefectul a emis Ordinul nr. 326/26.05.2025, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului lui Dan Nicușor-Daniel din funcția de primar general al Municipiului București, ca urmare a demisiei acestuia. Actul a fost emis în conformitate cu art. 160 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului.
Cine candidează pentru Primăria Capitalei
Pe buletinul de vot se află 17 candidați, deși doi dintre ei — Vlad Gheorghe și Orlando Teodorovici — s-au retras din competiție, primul în favoarea lui Ciprian Ciucu, celălalt în sprijinul lui Daniel Băluță.
Cei 17 candidați, în ordinea de pe buletin, sunt:
Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin (Partidul Oamenilor Tineri), Alexandrescu Anca-Nicoleta (Alianța „Dreptate pentru București”), Băluță Daniel (PSD), Lazăr Rareș (Partidul România în Acțiune), Gheorghe Vlad-Dan (independent), Negrotă Angela (independent), Ciceală Ana-Maria (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), Crețu Oana (PSD Unit), Macovei Gheorghe (PRM), Florea Liviu-Gheorghe (PNȚ Maniu Mihalache), Lasca Mihai-Ioan (Patrioții Poporului Român), Teodorovici Eugen-Orlando (independent), Nețoiu Gheorghe (independent), Trifu Dănuț-Angelo (independent), Filip Constantin-Titian (independent).
1 comentarii
A votat pentru cineva despre care e sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară? Adică a votat pentru unul care protejează corupția și mafia?
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.