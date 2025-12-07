Nicușor Dan a votat pentru Primăria Capitalei: Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară

„În primul rând, vreau să îi invit pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. E important ca primarul care va fi ales să aibă un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate. Eu, personal, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc și, pentru că e un oraș pentru care am militat foarte mult timp, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară, care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei. Sunt niște alegeri pentru București; chiar dacă sunt pentru doi ani, sunt simbolice și dau o direcție pentru politica națională. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta. Demult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, a spus acesta râzând.

Nicușor Dan a explicat și faptul că Bucureștiul are nevoie de buget pentru infrastructură și urbanism.

„Nu întâmplător am organizat în urmă cu un an un referendum și, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu un an și jumătate, după alegerile locale, am spus că e obligatoriu să facem referendumul pentru bani, pentru că această împărțire nefericită aduce un deficit de infrastructură. E nevoie de bani pentru tramvaie, autobuze, termoficare, mulți bani pentru mari lucrări de infrastructură și, pe de altă parte, să fie și pentru urbanism. Eu sunt un susținător al votului în două tururi, dar pentru asta trebuie să existe o majoritate la nivelul Parlamentului”, a mai spus președintele țării.