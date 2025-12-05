Bujduveanu, promisiuni pentru proprietarii afectați de explozia din Rahova: Intervenim integral pe cheltuiala Primăriei

Proprietarii afectați de explozia din Rahova vor semna acorduri cu Primăria Capitalei, astfel încât lucrările la nivelul blocului să se desfășoare pe cheltuiala instituţiei, anunţă primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil”, a anunţat, vineri, primarul general interimar al Capitalei.

De asemenea, Bujduveanu a dat asigurări că lucrările se vor derula pe cheltuiala primăriei.

„Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a adăugat el.

Potrivit edilului, în cazul blocului afectat se va interveni „rapid şi profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile şi a deschide calea către soluţiile pe care le merită”.

Deși instituția va fi preluată de primarul ales în urma scrutinului de pe 7 decembrie, Bujduveanu a declarat că își va asuma acest proces până la capăt.

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai spus el.

Explozia puternică a avut loc pe 17 octombrie în Sectorul 5 al Capitalei, provocând moartea a trei persoane și rănirea a 15. În urma incidentului, Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici.

Ulterior, proprietarii au fost lăsați să revină în imobilele considerate sigure.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a declarat un reprezentant al Poliției Române.

Pe 17 octombrie a fost deschis un dosar penal privind explozia devastatoare din blocul cu opt etaje. Inițial înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, dosarul a fost preluat în aceeași zi de procurorii de la Curtea de Apel București. Ancheta se desfășoară in rem pentru distrugere din culpă.