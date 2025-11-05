Explozia din Rahova a fost cauzată de acumularea de gaze și neglijența angajaților. Motivarea judecătorilor

Investigațiile în cazul exploziei care a distrus un bloc din cartierul Rahova arată că deflagrația a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale, provenită din două fisuri apărute în conducta de alimentare. „Gazul acumulat în subsol s-a extins către etajele superioare prin sistemul de aerisire al apartamentelor. Concentrația cea mai mare a fost la etajele 5 și 6 – zona considerată epicentrul exploziei”, se menționează în motivarea instanței.

Judecătorii arată în motivarea deciziei de arestare preventivă a angajaților implicați că incidentul ar fi putut fi evitat dacă procedurile tehnice ar fi fost respectate. Potrivit documentului, un angajat al Distrigaz Sud Rețele nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile, iar scurgerile de gaz din conducta principală au permis infiltrarea metanului în sol, care a migrat ulterior către subsolul clădirii.

După producerea exploziei, anchetatorii au descoperit concentrații mari de metan în mai multe puncte din jurul blocului. „La data de 19.10.2025 au fost efectuate verificări în proximitatea blocului, prin sondare, fiind identificate diferite concentrații de metan (CH4) în mai multe locuri. (...) Au fost efectuate săpături, iar țeava de alimentare a blocului 32, scara 2, cu diametrul de aproximativ 63 mm și lungimea de 14 metri, a fost extrasă pentru expertizare”, se arată în același document.

Potrivit procurorilor, angajatul Distrigaz Sud Rețele s-ar fi deplasat pe 16 octombrie, în urma unei sesizări privind miros de gaz, însă nu ar fi identificat corect problema și nici nu ar fi luat măsurile de siguranță impuse.

„Inculpatul BM, în calitate de instalator de rețele în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19, nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobil”, au reținut magistrații.

Judecătorii menționează și responsabilitatea instalatorilor firmei AM Property Construct, care efectuaseră revizia tehnică în seara de 16 octombrie. Aceștia ar fi detectat scurgerile, dar nu ar fi notificat operatorul de distribuție și ar fi părăsit zona înainte de eliminarea gazelor.

„Inculpatul SAR, în calitate de instalator de gaze la S.C. AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L., în urma detectării scăpării de gaze naturale, nu a anunțat imediat operatorul, nu a localizat defectul și a părăsit zona înainte de eliminarea totală a gazelor. Inculpatul CGD, în aceeași calitate, în aceeași zi și interval, nu și-a îndeplinit obligațiile în mod similar”, se precizează în motivare.

Deflagrația a dus la prăbușirea etajului șase peste etajul cinci, afectând grav structura blocului. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte paisprezece au fost transportate la spital.

Magistrații au decis arestarea preventivă a angajaților implicați, considerând că neglijența și nerespectarea procedurilor de siguranță au contribuit direct la una dintre cele mai grave explozii urbane din ultimii ani.