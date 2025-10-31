Trei persoane au fost arestate preventiv în dosarul exploziei din Rahova

Judecătoria Sectorului 5 București a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei persoane reținute în dosarul exploziei produse pe strada Vicina, din cartierul Rahova.

Conform portalului instanțelor, măsura îi vizează pe Mihai Burcea, Andrei Robert Soare și George Daniel Costache, dintre care unul este angajat al Distrigaz, iar ceilalți doi lucrează pentru compania Amproperty Construct SRL din București.

Cei trei au fost reținuți miercuri seara de procurori pentru distrugere din culpă, fiind prezentați joi în fața instanței, care a amânat pronunțarea cu o zi înainte de a decide măsura arestului preventiv.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că, în urma cercetărilor desfășurate, s-au reținut fapte grave atât în sarcina persoanelor juridice implicate, cât și a celor fizice. Potrivit anchetatorilor, în perioada 16–17 octombrie 2025, prin „încălcarea dispozițiilor legale și a instrucțiunilor de lucru”, suspecții nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile legale privind identificarea și remedierea defectului la sistemul de alimentare cu gaze naturale al imobilului din strada Vicina, Sector 5.

Neîndeplinirea acestor obligații a avut consecințe devastatoare, ducând la acumularea de gaze și, ulterior, la explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la ora 09:08.

Deflagrația s-a soldat cu moartea a trei persoane, rănirea altor cincisprezece, distrugerea totală sau parțială a 54 de apartamente și deteriorarea gravă a 30 de autoturisme, arată procurorii în comunicatul transmis public.

În cazul angajatului Distrigaz, procurorii notează că, în data de 16 octombrie 2025, între orele 07:54 și 09:19, „în urma deplasării pentru o intervenţie de urgenţă în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucţiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale (defect pe reţeaua de distribuţie gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranţă şi nu a comunicat cu şefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”.

Cât despre firma Amproperty Construct SRL și cei doi angajați ai acesteia, anchetatorii arată că aceștia „nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale”.

Procurorii au extins cercetările și asupra companiei Distrigaz, acuzând operatorul de distribuție a gazelor naturale că nu și-a îndeplinit obligațiile legale privind siguranța sistemului. Potrivit anchetatorilor, societatea a fost solicitată de patru ori, între 16 și 17 octombrie 2025, să intervină de urgență la imobilul de pe strada Vicina, însă nu a acționat conform procedurilor prevăzute de lege, ceea ce ar fi contribuit la producerea incidentului tragic.

În rechizitoriu se menționează că operatorul „nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă prevăzute în cazul scăpărilor de gaze” și „nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice” din dimineața zilei de 17 octombrie. Aceste omisiuni, susțin procurorii, indică o încălcare gravă a obligațiilor de siguranță în exploatarea rețelei.

În cadrul anchetei, opt percheziții au fost efectuate miercuri – la sediile Distrigaz și Amproperty Construct SRL, dar și la locuințele a șase persoane fizice. Au fost ridicate documente, înscrisuri și medii de stocare electronice, care vor fi analizate pe parcursul urmăririi penale pentru stabilirea exactă a responsabilităților în cazul tragediei din Rahova.