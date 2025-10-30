Distrigaz Sud Rețele, anchetată penal după tragedia din Rahova. Reacția companiei

După ce procurorii au stabilit că Distrigaz Sud Rețele are calitatea de suspect în explozia de la blocul din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți, oficialii companiei au venit cu o reacție. În comunicat, aceștia își exprimă regretul pentru această tragedie și menționează că le vor oferi anchetatorilor toate detaliile necesare pentru stabilirea unui verdict.

Compania și-a exprimat solidaritatea față de familiile victimelor, apropiații acestora și toate persoanele afectate de tragedie.

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București prin care s-a adus la cunoștința Distrigaz Sud Rețele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziția. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate față de familiile victimelor, apropiații acestora și toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieți au fost pierdute, alți oameni au fost răniți, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparență și de un simț profund al responsabilității”, arată ei.

Distrigaz Sud Rețele a arătat că experții desemnați analizează în continuare cauzele exacte ale exploziei, care nu au fost încă stabilite și pot implica mai mulți factori.

„În același timp, reamintim că experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei - care nu au fost încă stabilite, putând fi implicați o multitudine de factori, așa cum a fost arătat în spațiul public. În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, adaugă compania.

Compania a subliniat că a acționat și continuă să acționeze în conformitate cu normele legale și obligațiile de siguranță. Aceasta și-a exprimat încrederea în statul de drept și în capacitatea justiției de a desfășura o anchetă riguroasă, imparțială și aprofundată.

„Reafirmăm că am acționat și acționăm în conformitate cu normele legale și cu obligațiile de siguranță care reglementează activitatea noastră. Avem încredere în statul de drept și în capacitatea justiției de a desfășura o anchetă riguroasă, imparțială și aprofundată, care să stabilească responsabilitățile pe baza faptelor și a legislației aplicabile”, mai arată compania.

Compania a precizat că, pe parcursul anchetei judiciare, va furniza toate dovezile și argumentele necesare pentru a demonstra că acțiunile sale au respectat în totalitate legislația și normele de siguranță. În cazul în care ancheta va evidenția eventuale nereguli, societatea subliniază că și le va asuma integral.

„De asemenea, ne exprimăm deplina solidaritate cu toți angajații Distrigaz Sud Rețele implicați în anchetă. Angajamentul nostru față de siguranța persoanelor și a bunurilor rămâne absolut”, încheie compania.