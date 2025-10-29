Social

Trei persoane, reținute în cazul exploziei din Rahova. S-au făcut percheziții în Capitală și Ilfov

Trei persoane, reținute în cazul exploziei din Rahova. S-au făcut percheziții în Capitală și Ilfov
Autoritățile au reținut trei persoane în urma perchezițiilor desfășurate la locuințe și sedii de companii, în cadrul investigației privind explozia produsă în cartierul Rahova.

„Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane”, anunța Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) în cadrul unui comunicat.

Un angajat Distrigaz, reținut în cazul exploziei din Rahova

Surse judiciare citate de Mediafax au precizat că printre cei reținuți se află un angajat al Distrigaz, care a fost prezent la blocul respectiv în două zile consecutive: prima dată, în ajunul exploziei, când a aplicat sigiliul, și a doua zi dimineață, când a efectuat noi măsurători fără a dispune vreo măsură concretă.

Alături de acesta, au fost reținuți și doi angajați ai unei firme „fantomă” care s-au prezentat la fața locului pentru a remedia situația, însă nu au intervenit.

Perchezițiile la Distrigaz ar fi ajuns la final

La momentul transmiterii informațiilor, perchezițiile la sediul Distrigaz se încheiaseră, iar anchetatorii au ridicat documente relevante pentru dosar. În total, polițiștii au desfășurat opt percheziții: patru în București, două în Ilfov și câte una în județele Prahova și Teleorman.

explozie

Explozie. Sursa foto: INQUAM/Tudor Pana

Epicentrul deflagrației din Rahova, localizat la etajele 5 și 6

Primele concluzii ale anchetei privind explozia din cartierul Rahova din București, incident care a provocat decesul a trei persoane, au fost prezentate miercuri.

Chestorul Cristian Gheorghe, director al Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, a precizat că epicentrul deflagrației a fost identificat „în zona etajelor 5 și 6” ale blocului afectat.

„Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5, 6. Nu aș vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat reprezentantul IGPR.

Acesta a adăugat că structura clădirii a fost grav compromisă și este considerată deocamdată improprie pentru locuire. În continuare, specialiștii vor realiza expertize tehnice individuale pentru fiecare apartament, pentru a determina nivelul de deteriorare și potențialul risc de prăbușire.

 

