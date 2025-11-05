Românii, speriați că tragedia din Rahova s-ar putea repeta. Firmele care fac revizia tehnică a instalațiilor de gaze au primit valuri de cereri

După tragedia Rahova, cererile pentru revizii la instalațiile de gaze au crescut semnificativ. Firmele autorizate de ANRE sunt copleșite de solicitări, iar programările se fac pe câteva luni. În urma verificărilor, mulți proprietari descoperă că există numeroase probleme la nivelul instalațiilor de gaze: țevi acoperite, lipsa senzorilor sau echipamente nefuncționale. Mario Văsui, proprietarul unei firme specializate din București, a explicat pentru EVZ că majoritatea cererilor primite vin din Sectorul 5 al Capitalei.

Proprietarul firmei atrage atenția că prețurile au crescut din cauza cererii mari, iar mulți clienți nu înțeleg că nu se poate interveni peste noapte.

„De la explozie sună încontinuu telefoanele. Mulți nu înțeleg că trebuie să facă totul ca la carte. Costul total depinde de numărul senzorilor. Noi, ca firmă, luăm 400 de lei fără TVA pe senzor. Cereri sunt mai puține din partea celor care stau la bloc. Majoritatea cererilor vin din Sectorul 5. Oamenii nu înțeleg că prețurile au crescut pentru că există cerere mare. Mulți sună și vor de pe o zi pe alta. Majoritatea firmelor sunt ocupate cum suntem și noi două luni de acum încolo. Senzorii de gaz trebuie comandați de la un producător și durează până la cinci zile să îi primești. Nu se poate face totul de pe o zi pe alta”, ne-a spus proprietarul firmei din Capitală.

În urma tragediei din București, cererile pentru revizia instalațiilor de gaz au curs și în alte județe din țară. Ioan Lupu, administratorul unei companii care operează în zona Ardealului și a Moldovei, afirmă că proprietarii de locui

„Noi avem puncte de lucru în Sibiu, Deva, Hunedoara, Cluj, Baia-Mare, Satu Mare, Bistrița. În Moldova avem puncte de lucru în Suceava, Iași, Bacău și Piatra Neamț. În primele trei zile de după tragedia din Rahova am avut multe cereri, dar apoi au fost mai puține. Orice minune ține trei zile. Mai avem și acum solicitări, dar nu în toate județele. De exemplu, în zona Moldovei nu prea sunt”, ne-a spus Ioan Lupu.

El susține că problema nu se limitează la Capitală, ci este una răspândită la nivel național. Potrivit administratorului firmei, multe locuințe nu aveau revizii complete a instalațiilor de gaze înainte de tragedia din Rahova.

„Noi am trimis o notificare către ISU și am semnalat că peste 80% nu aveau revizia făcută. Nu am primit niciun răspuns”, a adăugat el.

Autoritățile și experții în domeniu subliniază că, potrivit legislației în vigoare, fiecare proprietar trebuie să respecte termenele de verificare și întreținere a instalațiilor de gaze. Astfel, controlul periodic al instalației trebuie efectuat la interval de doi ani pentru a asigura funcționarea corectă și siguranța locatarilor. În plus, revizia completă, mai detaliată, este recomandată o dată la zece ani sau imediat după producerea unui incident care ar putea afecta sistemul.