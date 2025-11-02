Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Deflagrația ar fi fost provocată de acumulări de gaze

O explozie neurmată de un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat, potrivit Inspectorstului pentru Situații de Urgență(ISU) Buzău.

Pompierii din județul Buzău au intervenit duminică dimineață, la ora 06:52, pe strada Aleea Aninului, din municipiul Râmnicu Sărat, după ce s-a produs o explozie, cel mai probabil cauzată de acumulări de gaze. Deflagrația nu a fost urmată de un incendiu.

”În data de 2 noiembrie, la ora 06:52, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze.” au anunțat, duminică dimineața, reprezentanții ISU Buzău.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA B2), potrivit Inspectoratului pentru Situații de Uurgență Buzău.

Până la sosirea pompierilor, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din blocul afectat de explozie. În urma deflagrației nu au fost înregistrate victime, fiind constatate doar pagube materiale în zona unde a avut loc explozia. Ușa apartamentului unde s-a produs explozia a fost dislocată, au precizat pompierii

”În urma deflagraţiei nu au fost înregistrate victime, fiind constatate doar pagube materiale, uşa apartamentului unde s-a produs explozia fiind dislocată”, au transmis pompierii.

Echipaje ale Companiei de distribuție a gazelor și ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău s-au prezentat la locul incidentului pentru aplicarea măsurilor corespunzătoare.Până la sosirea echipajelor și autorităților, locuitorii blocului au oprit alimentarea cu gaze ca măsură de precauție.

ISU Buzău a transmis pe Facebook recomandări pentru prevenirea incidentelor cauzate de scurgerile de gaze. Autoritățile atrag atenția asupra verificării periodice a instalațiilor și respectării regulilor de siguranță. Locuitorii sunt sfătuiți să asigure ventilația corespunzătoare, să nu improvizeze racorduri și să părăsească imediat locuința în cazul mirosului de gaz, anunțând serviciile de urgență la 112.