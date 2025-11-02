Ce trebuie să știi despre asigurare, ca să nu rămâi păgubit după o catastrofă. Cum se obține documentul

Asigurarea obligatorie, PAD, nu este nici pe departe suficientă în cazul unor catastrofe precum cea din Rahova. Uneori nici cele facultative nu acoperă toate pierderile, iată deci ce trebuie să știți.

PAD acoperă doar trei riscuri catastrofale: cutremur, inundații sau alunecări de teren. Iar suma maximă pe care o puteți primi se ridică undeva la 20.000 de euro, ceea ce uneori se demonstrează a fi puțin. Asigurarea facultativă, însă, este cea care poate acoperi și incendii, explozii, furtuni, furt.

Doar că și aici este necesară atenția în cazul în care decideți să încheiați un astfel de contract. Mai ales dacă vreți să asigurați și bunurile din casă. Mai exact, trebuie să specificați ce bunuri vreți să fie asigurate și care este suma lor.

Aici pot fi introduse: covoare, veselă, obiecte de uz casnic, chiar și îmbrăcămintea și încălțămintea. Pe de altă parte, aceasta asigurare poate acoperi și daune cauzate vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice, intervenții de urgență în locuință. De asemenea, dacă aveți bunuri de lux, cum ar fi blănuri sau tablouri, bijuterii și alte obiecte prețioase, acestea pot fi asigurate separat.

De asemenea, de la asigurator la asigurator puteți primi și spațiu de cazare în cazul unei calamități. Și se poate deconta inclusiv răspunderea civilă față de terți, a chiriașului față de proprietar sau invers. Ca să intrați în posesia despăgubirilor trebuie să anunțați agenția de asigurări.

Ulterior va veni cineva pentru a stabili care este situația din teren. Anumite companii permit autoconstarea, din nou acest lucru trebuie trecut în contract. Practic asiguratul este cel care evaluează pagubele. Iar în acest fel plata despăgubirilor este realizată mai rapid. Este de reținut că asigurările nu acoperă daunele produse intenționate.

Pe de altă parte, în ultimii doi ani natura a arătat că este nevoie de astfel de documente. Uneori efectele devastatoare asupra locuințelor au fost mai mari decât acoperă PAD, mai ales în 2024. Atunci s-au plătit 56 de milioane de lei pentru daune cauzate de furtuni.