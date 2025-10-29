Cerințe noi pentru românii care își montează panouri fotovoltaice. Vor fi implementate reguli strice

Românii care vor să-și instaleze panouri fotovoltaice ar putea fi obligați să respecte reguli stricte de securitate cibernetică, potrivit unui nou proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va stabili standardele tehnice pentru protejarea infrastructurii energetice.

Un nou proiect de lege aflat în dezbatere în Parlamentul României propune modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale, introducând reguli suplimentare privind securitatea cibernetică pentru instalațiile de producere a energiei din surse regenerabile — inclusiv pentru prosumatorii care își montează panouri fotovoltaice.

Inițiativa vine pe fondul creșterii accelerate a numărului de gospodării și companii care produc energie electrică pe cont propriu, dar și al riscurilor tot mai mari de atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice.

Conform documentului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va fi instituția responsabilă cu elaborarea normelor tehnice de protecție digitală pentru aceste instalații, de la conectarea la rețea până la gestionarea datelor generate de sistemele inteligente.

Textul propus prevede că DNSC va emite un ordin oficial prin care va stabili reguli de securitate cibernetică aplicabile centralelor care produc energie din surse regenerabile sau în regim de cogenerare de înaltă eficiență.

„Directoratul Național de Securitate Cibernetică, în virtutea calității sale de autoritate competentă la nivel național pentru spațiul cibernetic civil, stabilește reguli tehnice de securitate cibernetică pentru accesul garantat la rețelele electrice și dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență”, se arată în documentul citat de Profit.ro.

Aceste norme se vor aplica inclusiv centralelor cu puteri instalate mai mici de 1 MW, adică micilor producători și prosumatorilor, atât timp cât nu este afectat nivelul de siguranță al Sistemului Energetic Național (SEN).

Inițiatorii proiectului atrag atenția că sistemele de producere a energiei din surse regenerabile sunt vulnerabile la atacuri informatice, mai ales din cauza conectării lor la rețele inteligente și a dependenței de furnizori externi.

„Instalațiile de energie din surse regenerabile se confruntă cu un set larg de riscuri potențiale de securitate cibernetică legate de lanțul de aprovizionare, cum ar fi indisponibilitatea comunicațiilor (TIC), a produselor, serviciilor sau proceselor din lanțul de aprovizionare sau atacuri cibernetice inițiate de actori din lanțul de aprovizionare, inclusiv de către state rău intenționate”, explică autorii proiectului.

Aceste riscuri pot afecta confidențialitatea datelor, controlul operațional al instalațiilor și chiar siguranța energetică națională.

Proiectul de lege face trimitere la reglementările europene recente, în special la The Net Zero Industry Act, adoptat de Uniunea Europeană, care impune ca proiectele din domeniul energiei verzi să respecte standarde ridicate de transparență, securitate digitală și reziliență.

„Uniunea Europeană a recomandat ca o parte din licitațiile pentru proiecte de energie regenerabilă să includă criterii de precalificare privind conduita comercială responsabilă, securitatea cibernetică și securitatea datelor, precum și capacitatea de a livra proiectele integral și la timp”, se menționează în expunerea de motive.

Astfel, România își aliniază legislația la cerințele europene, urmărind crearea unui cadru sigur pentru investițiile în energie verde și prevenirea sabotajului digital în sectorul energetic.

Potrivit inițiatorilor, măsurile propuse au ca scop:

reducerea riscului de acces neautorizat la infrastructura energetică națională;

protejarea echipamentelor inteligente utilizate pentru producerea și stocarea energiei;

prevenirea manipulării de la distanță a sistemelor fotovoltaice prin atacuri cibernetice;

asigurarea unei funcționări stabile a rețelei electrice, chiar și în condiții de stres informatic.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va elabora regulile privind:

gestionarea riscurilor și vulnerabilităților în sistemele energetice;

protecția lanțului de aprovizionare pentru echipamentele folosite;

prevenirea controlului neautorizat asupra instalațiilor de producere a energiei verzi.

Dacă proiectul va fi adoptat, prosumatorii – persoanele care își produc propria energie și o livrează în rețea – vor trebui să respecte noile cerințe de securitate stabilite de DNSC și de autoritățile energetice.

Asta înseamnă că instalatorii de panouri fotovoltaice și companiile care furnizează soluții smart pentru gestionarea energiei vor fi obligate să respecte standardele de securitate cibernetică, similar celor aplicate operatorilor mari din sectorul energetic.

De asemenea, autoritățile susțin că aceste măsuri vor contribui la creșterea independenței energetice a României, prin reducerea riscului ca infrastructura să fie compromisă sau manipulată de la distanță.