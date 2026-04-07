Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției

Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică au atras atenția asupra riscurilor crescute de fraude online în perioada sărbătorilor, când cumpărăturile pe internet, donațiile și livrările sunt în plină desfășurare.

Poliția Română, împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB), au avertizat că infractorii cibernetici profită de emoțiile și graba oamenilor pentru a obține date bancare sensibile și informații personale.

În cadrul proiectului național SiguranțaOnline, lansat cu sprijinul sectorului bancar, a fost publicat și un Ghid practic de protecție digitală pentru utilizatori, disponibil gratuit pe platforma oficială a inițiativei.

Acesta oferă recomandări concrete pentru prevenirea fraudelor, cum ar fi evitarea accesării linkurilor primite prin e-mail sau SMS de la surse necunoscute, protejarea datelor cardului, folosirea autentificării în doi pași și evitarea rețelelor Wi-Fi publice pentru tranzacții financiare.

Specialiștii au spus că nicio instituție bancară sau companie nu va solicita parole, coduri sau detalii despre card prin telefon, e-mail sau SMS. În plus, au recomandat verificarea atentă a sursei informațiilor și evitarea deciziilor impulsive luate sub presiune.

Conform autorităților, cele mai frecvente metode folosite de infractori includ mesaje false despre colete, apeluri telefonice sau campanii umanitare fictive, toate menite să creeze panică și grabă în rândul utilizatorilor.

În ghidul publicat de SiguranțaOnline este dedicat un capitol special protecției copiilor în mediul online, având în vedere că aceștia petrec mai mult timp pe internet în perioadele de vacanță și pot deveni ținte ușor de manipulat.

Datele DNSC arată o creștere semnificativă a fraudelor informatice, incidentele și tentativele de fraudă majorându-se cu peste 90% față de perioadele precedente, în timp ce phishing-ul a crescut cu peste 70%.

„Ingineria socială a devenit metoda preferată a infractorilor online, deoarece nu necesită resurse IT complexe, ci exploatează scenarii bine construite care induc emoții și determină victimele să reacționeze impulsiv”, explică specialiștii.

Persoanele care se confruntă cu tentative de fraudă sunt încurajate să le raporteze pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de urgență 1911, contribuind astfel la prevenirea altor incidente și limitarea efectelor acestor atacuri cibernetice.