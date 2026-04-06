Atenție la ce pui pe masă de Paște. Sfaturi utile de la specialiști pentru consumatori

Republica Moldova. Pregătirile pentru masa de Paște sunt în toi, iar specialiștii avertizează că alegerea produselor alimentare trebuie făcută cu maximă atenție. Calitatea și siguranța alimentelor consumate sunt esențiale pentru sănătate, iar nerespectarea unor reguli simple poate duce la toxiinfecții alimentare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul consumatorilor cu un set detaliat de recomandări, menite să asigure o sărbătoare fără riscuri.

Primul pas pentru a te proteja este să alegi corect locul de unde cumperi produsele. Este recomandat să procuri alimente doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Comerțul stradal sau vânzările din portbagajele mașinilor trebuie evitate, deoarece aceste produse nu respectă condițiile de transport și depozitare. În plus, doar unitățile autorizate pot elibera bonul de casă, document esențial în cazul unei reclamații.

Toate produsele alimentare preambalate, inclusiv cele de patiserie, precum pasca sau cozonacii, trebuie să fie obligatoriu etichetate. Informațiile trebuie să fie clare, lizibile și vizibile pentru consumatori, fără a fi acoperite sau separate de alte inscripții. Eticheta trebuie să conțină denumirea produsului, lista ingredientelor, numele producătorului sau importatorului, datele de contact, alergenii și termenul de valabilitate.

Consumatorii sunt îndemnați să verifice organoleptic produsele alimentare, adică mirosul, culoarea și consistența acestora. Produsele alterate pot prezenta miros neplăcut, textură lipicioasă sau suprafețe deteriorate, semne clare că nu sunt sigure pentru consum.

Carnea trebuie analizată cu mare atenție, fiind un produs extrem de sensibil. Carnea proaspătă este elastică, are o culoare specifică de la roz pal până la roșu închis și revine la forma inițială după apăsare. Este important ca aceasta să fie marcată cu ștampila sanitar-veterinară (marca de sănătate), vizibilă pe carcasă sau semicarcasă, și să fie însoțită de certificat sanitar-veterinar.

Există o excepție în cazul cărnii de miel sau ied provenite din gospodării. Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale, care dețin până la 50 de oi sau capre mature și descendenții acestora (până la vârsta de 6 luni), pot comercializa carne sacrificată tradițional în gospodărie, în condiții igienice suficiente, în baza carnetului de sănătate al animalelor.

IMPORTANT! Aceste produse pot fi vândute doar direct din gospodărie sau în locuri autorizate, precum piețele agroalimentare, târgurile, expozițiile sau iarmaroacele.

La achiziționarea peștelui viu, trebuie urmărite semnele de vitalitate: tegumentul să aibă o culoare vie și lucioasă, ochii să fie proeminenți, cu pupila neagră și strălucitoare, iar corneea să fie perfect transparentă. Branhiile trebuie să fie roșii-deschis, fără miros sau mucozități, iar solzii lucioși, cu o cantitate redusă de mucus. Musculatura trebuie să fie elastică și bine fixată pe oase.

De asemenea, peștele viu trebuie expus în bazine sau containere cu apă limpede și curată, dotate cu sisteme de oxigenare. În cazul ouălor, coaja trebuie să fie curată, tare, intactă, mată și poroasă, fără pete sau miros. Este esențial să verifici data durabilității minimale (DDM), indicată pe produs sub forma ziua, luna și anul.

După cumpărare, produsele alimentare trebuie păstrate la frigider, pentru a preveni alterarea și dezvoltarea bacteriilor. Specialiștii recomandă să fie cumpărate și preparate doar cantitățile necesare pentru familie, pentru a evita risipa alimentară în perioada sărbătorilor.

Consumatorii au dreptul să solicite documentele de conformitate de la comercianți. Siguranța alimentară este o responsabilitate comună, iar atenția la cumpărături reprezintă primul pas pentru o masă de Paște sigură și fără incidente.