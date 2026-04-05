Lumina Sfântă vine în acest an prin România. Va ajunge în Republica Moldova prin Iași, pe un traseu modificat

Republica Moldova. În acest an, drumul Luminii Sfinte spre Republica Moldova este mai complicat ca niciodată. Restricțiile impuse în Israel schimbă planurile tradiționale, iar în timp ce unii au găsit deja soluții pentru aducerea Focului Haric, alții încă așteaptă un răspuns, pe fondul unei situații tensionate în regiune.

Mitropolia Basarabiei anunță că Lumina Sfântă va ajunge în Republica Moldova în Sâmbăta Mare, însă nu direct, ca în anii precedenți. Din cauza restricțiilor de zbor, aceasta va fi adusă mai întâi în România, la Iași, urmând ca de acolo să fie transportată pe cale terestră peste Prut.

Ierusalim/ Sursa foto Captură video„Conform tradiției îndătinate de aici din teritoriu și anul acesta vom aduce pentru credincioșii care așteaptă sărbătoarea Învierii Domnului, Focul Haric. Ea va fi adusă pe cale terestră anul acesta de la Iași, acolo unde va ateriza aeronava urmând a fi împărțit credincioșilor și comunităților din mitropolii spre înțelegerea și împărtășirea bucuriei învierii Mântuitorului Iisus Hristos”, a declarat Gabriel Andrei Gherasă, vicar administrativ al Mitropoliei Basarabiei.

În același timp, Mitropolia Moldovei nu a luat încă o decizie finală privind aducerea Luminii Sfinte. Reprezentanții instituției spun că delegația este pregătită, însă plecarea depinde de autorizarea unui culoar special de zbor din partea autorităților israeliene.

„Delegația este pregătită, doar că nu suntem siguri că va și pleca. Mâine vom veni cu un comunicat în acest sens, vom avea mâine ultimele detalii. Dacă vom avea autorizarea pentru acest coridor, mâine o să vă comunicăm despre asta. Noi ne dorim tare mult să continuăm tradiția aducerii Sfintei Lumini în țara noastră, doar că având în vedere situația complicată prin care trece Țara Sfântă și regiunea respectivă în general, așteptăm comunicarea din partea Israelului”, a menționat Preasfințitul Siluan, episcop de Orhei, vicarul Mitropoliei Moldovei.

Și în acest an, ceremonia aprinderii Luminii Sfinte de la Ierusalim se va desfășura în condiții speciale. Accesul credincioșilor va fi limitat, iar în interiorul Sfântului Mormânt va intra doar Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, însoțit de un număr redus de slujitori.

„Am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, venirea Sfintei Lumini în România, prin acest culoar special prin care se va zbura în Sâmbăta Mare de pe aeroportul Ben Gurion, din Tel Aviv. Nădejduim să nu escaladeze tensiunile și să ne vedem cu bine pe aeroportul Otopeni, sâmbătă seara”, a spus Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Ierusalim.

Situația din regiune afectează și desfășurarea altor evenimente religioase importante. Procesiunile de Florii au fost anulate, la fel și ceremonia spălării picioarelor din Joia Mare și Drumul Crucii din Vinerea Mare, care duce spre Golgota.

Focul Haric, cunoscut și ca Lumina Sfântă, este considerat de creștinii ortodocși o minune care are loc anual la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în Sâmbăta Mare. Lumina simbolizează Învierea lui Iisus Hristos și este adusă în mai multe țări, inclusiv în Republica Moldova, fiind unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor pascale.