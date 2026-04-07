Majoritatea băncilor, închise în perioada sărbătorilor. Ce program vor avea unitățile bancare din centrele comerciale

Cu ocazia sărbătorilor Pascale, statul român a stabilit ca zilele de 10, 12 și 13 aprilie să fie libere plătite. Vinerea Mare, precum și primele două zile de Paște, sunt considerate zile libere legale, iar băncile și-au adaptat programul de funcționare.

Vinerea Mare și Paștele vor pica, în acest an, în perioada 10-13 aprilie, iar majoritatea băncilor vor fi închise în aceste zile. Activitatea va fi reluată marți, 14 aprilie, în a treia zi de Paște.

Totuși, există excepții în cazul sucursalelor aflate în centre comerciale și malluri. Acestea funcționează, de regulă, după orarul spațiului comercial în care se află. Cu toate acestea, pe 12 aprilie, în ziua de Paște, majoritatea unităților sunt închise complet.

Pe 10 și 13 aprilie, adică în Vinerea Mare și în a doua zi de Paște, băncile din centrele comerciale vor avea un program limitat. În general, acestea vor fi deschise între orele 10:00 și 16:00, în funcție de programul fiecărui mall.

În același timp, serviciile digitale rămân disponibile. Aplicațiile bancare pot fi utilizate fără întrerupere pentru operațiuni precum transferuri între conturi proprii, schimburi valutare sau plata facturilor.

În total, salariații din România vor beneficia de 16 zile libere legale în 2026, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii.

