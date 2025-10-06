Ferestrele viitorului: Noua tehnologie care le transformă în surse de energie solară pentru locuințe

O tehnologie revoluționară promite să schimbe modul în care ne alimentăm locuințele. Cercetătorii din China au dezvoltat o tehnologie care permite ferestrelor să capteze energia solară, transformându-le în panouri fotovoltaice. Astfel, acestea ar putea genera suficientă electricitate pentru a alimenta electrocasnicele din casă, informează livescience.com.

Mai exact, cercetători din China au pus la punct o tehnologie care permite transformarea ferestrelor obișnuite în panouri solare eficiente, fără a compromite transparența sau designul arhitectural.

Soluția constă în utilizarea unor concentratoare solare difractive, un tip de peliculă translucidă care se aplică direct pe suprafața geamului. Acest strat special captează lumina ambientală și o redirecționează spre marginile ferestrei, unde este transformată în energie și poate fi stocată.

Noua metodă ar putea avea un impact semnificativ în special asupra clădirilor înalte, unde suprafața vitrată este considerabilă, deschizând astfel noi perspective pentru integrarea eficientă a tehnologiei solare în mediul urban.

Oamenii de știință de la Universitatea Nanjing din China au dezvoltat un cristal colesteric (CLC), un lichid incolor care poate reflecta lumina datorită structurii sale. CLC-urile sunt utilizate de obicei în termometre și afișaje color.

Dar straturile de CLC-uri pot fi utilizate și pentru a redirecționa lumina și a crea un concentrator solar incolor și unidirecțional (CUSC). CUSC-ul poate apoi direcționa lumina folosind CLC-uri către marginea sticlei, unde energia solară este captată de celule fotovoltaice integrate.

În teste, cinci straturi CLC au fost aplicate pe o sticlă cu diametrul de 2,5 centimetri. Acest prototip CUSC a reușit să alimenteze un ventilator în Nanjing, China, pe timpul verii.

Noua tehnologie menită să sporească eficiența captării energiei solare ar putea avea cele mai bune rezultate în orașele situate în apropierea ecuatorului, acolo unde lumina solară este constantă pe tot parcursul anului.

În orașele din zonele nordice sau sudice, unde persistă ploile, ar putea beneficia mai puțin de acest sistem din cauza expunerii reduse la soare.

Potrivit estimărilor, o fereastră standard de aproximativ doi metri lățime, echipată cu această tehnologie, ar putea amplifica de până la 50 de ori cantitatea de energie solară captată, oferind astfel un potențial considerabil pentru sustenabilitatea energetică a clădirilor.

Deși CUSC, tehnologia de captare ultra-selectivă, reprezintă un progres notabil în domeniul energiei solare integrate în clădiri, rămân câteva întrebări fără răspuns. Printre ele se numără rezistența sistemului la intemperii: ploaie, grindină sau zăpadă, dar și la factori biologici, precum excrementele acide ale păsărilor. În plus, nu este clar cum vor fi întreținute și curățate suprafețele dotate cu CUSC.

Studiile existente nu menționează aplicarea unui strat protector care să apere tehnologia de aceste riscuri. Cu toate acestea, CUSC ar putea deveni o componentă importantă a viitorului energetic durabil, dacă aceste provocări vor fi depășite dup mai multe cercetări, mai arată Live Science.