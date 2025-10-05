International

China, acuzată de implicare directă în atacurile Rusiei asupra Ucrainei

China, acuzată de implicare directă în atacurile Rusiei asupra UcraineiSursă foto: Captură de ecran Youtube
China furnizează informații Rusiei pentru a sprijini atacurile cu rachete asupra Ucrainei, potrivit unui înalt oficial din serviciile de informații ucrainene. Declarația, făcută sâmbătă de Oleh Alexandrov,un  reprezentant al Agenției de Informații Externe a Ucrainei, indică o implicare tot mai activă a Beijingului în conflictul dintre Rusia și Ucraina, potrivit Ukrinform.

China, acuzată că sprijină ofensiva Rusiei în Ucraina +

Potrivit lui Oleh Alexandrov, nivelul de colaborare dintre Rusia și China în domeniul recunoașterii prin satelit a crescut considerabil în ultimele luni. Oficialul ucrainean a declarat pentru agenția de presă Ukrinform că Beijingul transmite Moscovei date obținute prin sateliți de observație, care permit armatei ruse să identifice mai eficient ținte strategice pe teritoriul ucrainean.

„Există dovezi ale unui nivel ridicat de cooperare între Rusia şi China în ceea ce priveşte efectuarea de recunoaşteri prin satelit a teritoriului Ucrainei, în scopul identificării şi explorării în continuare a obiectivelor strategice”, a spus Alexandrov.

Alexandrov a menționat că o parte dintre aceste ținte se află în zone unde operează companii cu investiții străine.

Relația strategică dintre China și Rusia se aprofundează pe fondul conflictelor globale

De la proclamarea unei „prietenii fără limite” în februarie 2022, chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina, cooperarea dintre Beijing și Moscova s-a extins semnificativ, ajungând la domenii precum apărarea, tehnologia militară și schimbul de informații.

China, Rusia

Sursă foto: Dreamstime

Deși China a încercat să mențină o poziție de neutralitate oficială și să evite sancțiunile impuse de statele occidentale, rapoarte recente sugerează o implicare tot mai directă în sprijinirea atacurilor militare ale Rusiei. Potrivit unui studiu publicat de Royal United Services Institute (RUSI), Rusia contribuie activ la pregătirea Chinei pentru un eventual conflict în Taiwan, furnizând echipamente, instruire și suport tehnic.

Acuzații făcute de președintele Volodimir Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că un atac cu rachete rusești lansat în luna august a lovit o fabrică de electrocasnice deținută de o companie americană în regiunea Zakarpattia, din vestul Ucrainei, incident soldat cu rănirea a 15 persoane.

Liderul ucrainean a reiterat anterior acuzațiile potrivit cărora China ar furniza arme și praf de pușcă Rusiei. Zelenski a mai susținut că autoritățile de la Kiev dețin informații conform cărora Beijingul produce armament pe teritoriul rus.

