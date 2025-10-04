Volodimir Zelenski a anunțat că un tren a fost lovit de drone în nordul Ucrainei

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că un tren din gara Șostka, nordul Ucrainei, a fost lovit de drone rusești, incidentul soldându-se cu cel puțin 30 de persoane rănite. Într-o postare pe X, președintele ucrainean a precizat că pasagerii și personalul feroviar erau prezenți în momentul atacului, iar serviciile de urgență au intervenit imediat.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, atacul a fost comis de forțele ruse cu drone asupra unui tren care se afla în gară, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Rusia.

„Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să acorde ajutor victimelor”, a adăugat președintele.

În primele rapoarte întocmite la fața locului, victimele includ atât pasageri, cât și angajați ai serviciului feroviar.

Volodimir Zelenski a calificat atacul drept terorism: „Ruşii nu puteau ignora că loveau civili. Aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ucide oameni. Și numai forța îi poate opri.”

Incidentul survine pe fondul unor atacuri nocturne rusești care au afectat aproximativ 50.000 de locuințe din regiunea Cernihiv, iar Kievul continuă să își consolideze apărarea în nordul Ucrainei.

Armata ucraineană a anunțat că a lovit o rafinărie de petrol strategică din regiunea Leningrad, în nord-vestul Rusiei, ca parte a operațiunilor de represalii la atacurile zilnice asupra orașelor și rețelei electrice ucrainene.

Autoritățile de la Kiev au declarat că vor intensifica atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra siturilor energetice rusești, subliniind că aceste măsuri reprezintă o reacție proporțională și planificată împotriva agresiunilor continue ale Rusiei. Operațiunile fac parte dintr-o strategie mai amplă a Ucrainei de a lovi infrastructura critică adversă și de a descuraja atacurile rusești asupra civililor.