International

Volodimir Zelenski a anunțat că un tren a fost lovit de drone în nordul Ucrainei

Comentează știrea
Volodimir Zelenski a anunțat că un tren a fost lovit de drone în nordul UcraineiSursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că un tren din gara Șostka, nordul Ucrainei, a fost lovit de drone rusești, incidentul soldându-se cu cel puțin 30 de persoane rănite. Într-o postare pe X, președintele ucrainean a precizat că pasagerii și personalul feroviar erau prezenți în momentul atacului, iar serviciile de urgență au intervenit imediat.

Volodimir Zelenski despre atacul cu drone rusești asupra unui tren

Potrivit lui Volodimir Zelenski, atacul a fost comis de forțele ruse cu drone asupra unui tren care se afla în gară, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Rusia.

„Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început să acorde ajutor victimelor”, a adăugat președintele.

În primele rapoarte întocmite la fața locului, victimele includ atât pasageri, cât și angajați ai serviciului feroviar.

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru

Șeful statului a denumit atacul un act de terorism

Volodimir Zelenski a calificat atacul drept terorism: „Ruşii nu puteau ignora că loveau civili. Aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ucide oameni. Și numai forța îi poate opri.”

Volodomir Zelenski

Sursă foto: X.com

Incidentul survine pe fondul unor atacuri nocturne rusești care au afectat aproximativ 50.000 de locuințe din regiunea Cernihiv, iar Kievul continuă să își consolideze apărarea în nordul Ucrainei.

Armata ucraineană a atacat infrastructura energetică rusă

Armata ucraineană a anunțat că a lovit o rafinărie de petrol strategică din regiunea Leningrad, în nord-vestul Rusiei, ca parte a operațiunilor de represalii la atacurile zilnice asupra orașelor și rețelei electrice ucrainene.

Autoritățile de la Kiev au declarat că vor intensifica atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra siturilor energetice rusești, subliniind că aceste măsuri reprezintă o reacție proporțională și planificată împotriva agresiunilor continue ale Rusiei. Operațiunile fac parte dintr-o strategie mai amplă a Ucrainei de a lovi infrastructura critică adversă și de a descuraja atacurile rusești asupra civililor.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    4 octombrie 2025 la 16:11

    bineeeeee!!!! TIRFELEREEEEE SAS ERAU ACOLO??????

Stiri calde

16:24 - Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria. Trei debutanți și reveniri importante în națio...
16:13 - Cum poți păstra morcovii suculenți și fermi fără a-și pierde culoarea. Metoda simplă înainte de congelare
16:01 - Volodimir Zelenski a anunțat că un tren a fost lovit de drone în nordul Ucrainei
15:51 - Restanțele salariale pentru magistrați, amânate până în 2026 de Guvern
15:37 - Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente
15:26 - Un deceniu de RePatriot! Românii de pretutindeni scriu viitorul împreună

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale