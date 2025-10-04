Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte după o nouă alertă cu drone

Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, din cauza unei alerte cu drone. Incidentul a fost confirmat de autoritățile aeroportuare, iar Berlinul a catalogat evenimentul drept o „amenințare la adresa securității naționale”, în contextul unor survoluri similare raportate în mai multe țări din Uniunea Europeană, potrivit AFP.

Autoritățile aeroportuare din München au confirmat că, după primul incident de joi seara, Serviciul german de siguranță a aeriană (DFS) a decis reducerea și suspendarea preventivă a operațiunilor de zbor până la o nouă notificare.

Reprezentanții aeroportului au declarat că observarea dronelor nu a fost încă confirmată, însă măsura a fost luată pentru a asigura siguranța pasagerilor și personalului. Aproximativ 6.500 de pasageri au rămas blocați pe aeroportul din München, după ce activitatea zborurilor a fost suspendată din cauza incidentului.

Vineri seară, începând cu ora 21:30, traficul aerian de la aeroportul din München a fost inițial restricționat și ulterior suspendat complet. În urma incidentului, 23 de zboruri sosite au fost redirecționate către alte aeroporturi, 12 decolări au fost anulate, iar 46 de curse au fost amânate pentru ziua următoare.

Un reprezentant al poliției a declarat pentru AFP că „două observații simultane de drone au fost confirmate de patrulele de poliție înainte de ora 23:00, în apropierea pistelor nord și sud”. Dronele au dispărut rapid, fără a putea fi identificate. Pentru a sprijini pasagerii afectați, aeroportul a pus la dispoziție paturi de campanie, pături, băuturi și gustări, încercând să minimizeze disconfortul călătorilor.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a descris situația drept un „semnal de alarmă” privind riscurile reprezentate de drone, precinzând că „cursa dintre amenințarea reprezentată de drone și apărarea împotriva acestora devine din ce în ce mai dificilă”.

Ca răspuns, guvernul german intenționează să modifice legislația pentru a permite armatei să doboare drone în caz de urgență, în timp ce premierul bavarez Markus Söder a susținut că și poliția ar trebui să dețină această autoritate pentru a proteja infrastructurile critice.