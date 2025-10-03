Drone în apropierea aeroportului din Munchen. Zeci de zboruri au fost anulate

Zeci de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Munchen, Germania, după ce mai multe drone au fost detectate în apropierea zonei. Cel puțin 17 curse nu au mai decolat, iar aproape 3.000 de pasageri au fost afectați de perturbările apărute în programul de zbor, notează BBC.

Reprezentanții aeroportului din Munchen au anunțat redirecționarea a încă 15 zboruri către alte orașe din apropiere, ca măsură de siguranță. Deocamdată, nu a fost stabilită originea dronelor care au determinat suspendarea temporară a decolărilor.

În ultimele săptămâni, incidente similare au provocat închiderea temporară a mai multor aeroporturi europene.

Autoritățile germane au fost imediat alertate după detectarea dronelor, iar toate zborurile programate pentru decolare de pe aeroportul din Munchen au fost „suspendate”, potrivit comunicatului oficial.

Zborurile care trebuiau să aterizeze pe aeroportul din Munchen au fost deviate către Stuttgart, Nurnberg, Viena și Frankfurt, conform autorităților aeronautice. Purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, Stefan Bayer, a declarat pentru publicația Bild că, din cauza întunericului, nu s-au putut obține detalii clare despre tipul, dimensiunea sau originea dronelor.

Acestea au fost detectate pentru prima dată în jurul orei 21:30 (19:30 GMT) și din nou aproximativ o oră mai târziu, potrivit poliției.

Detectarea recentă a dronelor în mai multe zone ale Uniunii Europene a determinat organizarea unui summit de urgență al liderilor europeni la Copenhaga, în această săptămână. În ultimele zile, 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei, iar avioane MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei, în incidente distincte care au amplificat tensiunile regionale.

Totodată, aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost închise temporar după ce drone neidentificate au fost observate în apropierea zonelor aeriene civile și militare. Rusia a negat orice implicare, iar autoritățile daneze au precizat că nu există dovezi care să indice o legătură directă cu Moscova.

Într-o intervenție la summitul de la Soci, desfășurat joi, președintele rus Vladimir Putin a ironizat acuzațiile, afirmând: „Nu o să o mai fac. Nu o să o mai fac – nici în Franța, nici în Danemarca sau Copenhaga.”

Între timp, în Germania, mii de pasageri au rămas blocați peste noapte pe aeroportul din München din cauza restricțiilor de zbor. Reprezentanții aeroportului au anunțat că au fost instalate paturi de campanie și au fost distribuite pături, băuturi și gustări pentru pasagerii afectați. Orașul găzduiește în aceste zile celebrul festival Oktoberfest, care atrage anual peste șase milioane de vizitatori și se va încheia pe 5 octombrie.