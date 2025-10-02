International Breaking news

Două avioane s-au ciocnit la New York, pe aeroportul LaGuardia

Două avioane s-au ciocnit la New York, pe aeroportul LaGuardia
Două vioane aparținând companiei Delta Air Lines s-au ciocnit în timp ce rulau pe pistele secundare ale aeroportului LaGuardia din New York, potrivit relatărilor presei. Piloții celor două aeronave au raportat daune la unul dintre parbrize și cel puțin o persoană rănită.

Două avioane care efectuează zboruri regionale în interiorul Statelor Unite ale Americii, aparținând companiei aeriene Delta, s-au ciocnit miercuri seara în timp ce rulau pe aeroportul LaGuardia din New York.

Incidentul la sol a fost anunțat de ABC News, care a citat înregistrarea audio de securitate a Controlului Traficului Aerian (ATC) de la aeroportul LaGuardia din New York

În imagineile video care circulă pe rețelele de socializare, aparent surprinse din interiorul unui avion din apropiere, au arătat lumini de urgență intermitente aprinse pe pistă și daune vizibile la aripa unuia dintre cele două avioane Delta.

Daune materiale și cel puțin un rănit în urma accidentului la sol

Piloții celor două aparate de zbor ale Delta Airlines au raportat daune la un parbriz și cel puțin o persoană rănită.

Accidentul s-a produs în timp ce unul dintre avioane rula spre o poartă de aterizare, în timp ce al doilea avion Delta, sosit după o aterizare în New York City, l-a lovit.

Aripa dreaptă a unuia dintre avioane a lovit botul celuilalt în jurul orei locale 21:56, conform înregistrărilor audio ale ATC.

Ce spune compania despre ciocnirea celor două avioane

Într-un comunicat, Delta Air Lines a declarat că a avut loc o „coliziune la viteză mică” între zborul Endeavor Air 5047, care sosea din Charlotte, Carolina de Nord, și zborul Endeavor 5155, care urma să decoleze spre Roanoke, Virginia, a relatat CBS News.

Controlorii de trafic aerian au reacționat imediat și au coordonat procedurile de siguranță pe aeroport.

Aeroportul LaGuardia din New York gestionează în principal zboruri interne.

