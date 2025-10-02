Două avioane s-au ciocnit la New York, pe aeroportul LaGuardia

Două vioane aparținând companiei Delta Air Lines s-au ciocnit în timp ce rulau pe pistele secundare ale aeroportului LaGuardia din New York, potrivit relatărilor presei. Piloții celor două aeronave au raportat daune la unul dintre parbrize și cel puțin o persoană rănită.

Incidentul la sol a fost anunțat de ABC News, care a citat înregistrarea audio de securitate a Controlului Traficului Aerian (ATC) de la aeroportul LaGuardia din New York

În imagineile video care circulă pe rețelele de socializare, aparent surprinse din interiorul unui avion din apropiere, au arătat lumini de urgență intermitente aprinse pe pistă și daune vizibile la aripa unuia dintre cele două avioane Delta.

Accidentul s-a produs în timp ce unul dintre avioane rula spre o poartă de aterizare, în timp ce al doilea avion Delta, sosit după o aterizare în New York City, l-a lovit.

Aripa dreaptă a unuia dintre avioane a lovit botul celuilalt în jurul orei locale 21:56, conform înregistrărilor audio ale ATC.

Într-un comunicat, Delta Air Lines a declarat că a avut loc o „coliziune la viteză mică” între zborul Endeavor Air 5047, care sosea din Charlotte, Carolina de Nord, și zborul Endeavor 5155, care urma să decoleze spre Roanoke, Virginia, a relatat CBS News.

Controlorii de trafic aerian au reacționat imediat și au coordonat procedurile de siguranță pe aeroport.

Aeroportul LaGuardia din New York gestionează în principal zboruri interne.