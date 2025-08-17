Justitie Tragedie la New York: trei morți și nouă răniți într-un atac armat într-un restaurant din Brooklyn. Breaking News







O nouă tragedie a lovit orașul New York în noaptea de sâmbătă spre duminică. După ce focuri de armă au izbucnit într-un lounge din cartierul Crown Heights, Brooklyn. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă au fost rănite.

Incidentul s-a produs în jurul orei 3:30 dimineața, la localul Taste of the City Lounge, situat pe Franklin Avenue. Numeroase apeluri la 911 au alertat imediat autoritățile, iar polițiștii ajunși la fața locului au găsit 12 victime împușcate – nouă bărbați și trei femei, cu vârste între 19 și 61 de ani.

Un tânăr de 19 ani a murit pe loc, la fața locului. Alte două victime – bărbați de 27 și 35 de ani – au fost transportate în stare critică la spital, unde medicii nu au reușit să le salveze viața. Celelalte nouă victime primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viața în pericol, a precizat comisarul NYPD, Jessica Tisch.

Potrivit primelor investigații, conflictul armat ar fi izbucnit după o dispută în interiorul clubului. Anchetatorii spun că până la patru atacatori au deschis focul, iar la fața locului au fost descoperite 42 de tuburi de cartușe, aparținând mai multor arme de calibru 9 mm și .45.

„Din primele date, atacul pare să fie legat de activități de bandă. Aproximativ 60% dintre incidentele armate din New York au astfel de conexiuni”, a precizat Tisch.

Un pistol a fost recuperat în apropiere de Bedford Avenue și Eastern Parkway, dar polițiștii verifică dacă arma are legătură directă cu atacul.

Primarul Eric Adams a condamnat atacul, anunțând mobilizarea planului de intervenție pentru incidente de tip „mass shooting”: „Violența armată de asemenea amploare lasă cicatrici adânci asupra comunității și asupra orașului. Vom continua ofensiva pentru a scoate armele ilegale de pe străzile noastre.”

Pastorul Gilford Monrose a transmis condoleanțe familiilor victimelor: „Ne rugăm pentru cei care au pierdut pe cineva drag și pentru recuperarea celor aflați în spital.”

Nu este prima dată când acest lounge devine scena unui atac armat. În noiembrie 2024, localul fusese deja implicat într-un alt incident cu arme de foc, soldat însă doar cu răniți. Deocamdată, poliția nu a efectuat arestări, iar ancheta este în curs, anunță ABC News.