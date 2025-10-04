Politica

Silviu Predoiu, fost șef SIE: Amenințarea Rusiei este cât se poate de reală

Comentează știrea
Silviu Predoiu, fost șef SIE: Amenințarea Rusiei este cât se poate de realăSursă foto: Captură de ecran https://alephnews.ro
Din cuprinsul articolului

Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului de Informații Externe, a declarat într-un interviu pentru Aleph News că amenințarea rusească este cât se poate de reală.  Acesta a explicat că folosirea amenințării rusești pentru manipularea emoțională a alegerilor poate îndemna populația să respingă avertismentele și să reducă credibilitatea acestora.

Silviu Predoiu despre amenințarea rusă din timpul alegerilor

Într-un interviu recent pentru Aleph News, Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a explicat că amenințarea rusă este reală și nu trebuie folosită în scopuri politice.

„Amenințarea rusă este cât se poate de reală și o spun cu toată responsabilitatea. Nu intru în alte detalii, dar este cât se poate de reală. Dacă noi o folosim doar pentru a manipula emoțional alegerile, transformând-o într-un instrument politic, populația va spune: „Hai, domnule, lasă-mă cu rușii care sunt atât de puternici, care au milioane de investit în Moldova și atâtea resurse, n-ați văzut ce a făcut doamna Sandu?”, a declarat Predoiu la Aleph News.

Acesta a subliniat că politizarea acestei amenințări, în special în perioada electorală, poate duce la pierderea credibilității și la reacții negative din partea populației. Predoiu a subliniat importanța gestionării responsabile a informațiilor de securitate națională.

Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un carierist”
Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un carierist”

 

Corupția internă diminuează impactul amenințării rusești

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe a atras atenția asupra modului în care corupția internă din Republica Moldova poate diminua efectul amenințării ruseșt Predoiu a explicat că fondurile venite din Rusia au fost deturnate de oficialii locali.

Aproximativ 60 de lideri raionali ar fi luat între 20 și 40% din bugete, iar șefii de partide ar fi redus sumele zilnice destinate primarilor și bisericii de la 5.000 la doar 700–800 de lei moldovenești. Predoiu a afirmat că, deși Rusia este o putere militară, serviciile sale, FSB, SVR și GRU, sunt adesea „jucate pe degete” de autorități locale corupte.

@silviupredoiu

♬ sunet original - Silviu Predoiu

Predoiu anticipează alegeri anticipate din cauza impasului politic

Silviu Predoiu consideră că actuala clasă politică din România se află într-un impas major, care ar putea conduce la declanșarea de alegeri anticipate, atât parlamentare, cât și prezidențiale. El a explicat că guvernarea actuală nu a reușit să producă schimbarea profundă cerută de societate, iar lipsa unei direcții clare la vârf a agravat criza de încredere.

Predoiu a precizat că oportunitatea de reformă a fost ratată deoarece schimbarea trebuie să vină „de sus”, de la președinte, care să dea un exemplu și să modifice radical abordarea politică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:20 - GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
12:08 - Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
11:54 - Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un car...
11:42 - Premieră în lumea științei: Au fost îndepărtate digital măștile de la patru mumii. Cum arată fețele
11:30 - Actualizează-ți ținutele cu cele mai noi tendințe din această toamnă 
11:17 - Silviu Predoiu, fost șef SIE: Amenințarea Rusiei este cât se poate de reală

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale