Într-un interviu recent pentru Aleph News, Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a explicat că amenințarea rusă este reală și nu trebuie folosită în scopuri politice.

„Amenințarea rusă este cât se poate de reală și o spun cu toată responsabilitatea. Nu intru în alte detalii, dar este cât se poate de reală. Dacă noi o folosim doar pentru a manipula emoțional alegerile, transformând-o într-un instrument politic, populația va spune: „Hai, domnule, lasă-mă cu rușii care sunt atât de puternici, care au milioane de investit în Moldova și atâtea resurse, n-ați văzut ce a făcut doamna Sandu?”, a declarat Predoiu la Aleph News.

Acesta a subliniat că politizarea acestei amenințări, în special în perioada electorală, poate duce la pierderea credibilității și la reacții negative din partea populației. Predoiu a subliniat importanța gestionării responsabile a informațiilor de securitate națională.

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe a atras atenția asupra modului în care corupția internă din Republica Moldova poate diminua efectul amenințării ruseșt Predoiu a explicat că fondurile venite din Rusia au fost deturnate de oficialii locali.

Aproximativ 60 de lideri raionali ar fi luat între 20 și 40% din bugete, iar șefii de partide ar fi redus sumele zilnice destinate primarilor și bisericii de la 5.000 la doar 700–800 de lei moldovenești. Predoiu a afirmat că, deși Rusia este o putere militară, serviciile sale, FSB, SVR și GRU, sunt adesea „jucate pe degete” de autorități locale corupte.

Silviu Predoiu consideră că actuala clasă politică din România se află într-un impas major, care ar putea conduce la declanșarea de alegeri anticipate, atât parlamentare, cât și prezidențiale. El a explicat că guvernarea actuală nu a reușit să producă schimbarea profundă cerută de societate, iar lipsa unei direcții clare la vârf a agravat criza de încredere.

Predoiu a precizat că oportunitatea de reformă a fost ratată deoarece schimbarea trebuie să vină „de sus”, de la președinte, care să dea un exemplu și să modifice radical abordarea politică.