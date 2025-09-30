Silviu Predoiu, fost șef SIE: „Vom avea alegeri anticipate”

Silviu Predoiu, consideră că actuala clasă politică se află într-un impas major, care va conduce inevitabil la declanșarea de alegeri anticipate. „Am ratat o ocazie, dar părerea mea este că ea va reveni. Că vom avea alegeri anticipate. Așa cum merg lucrurile, mă aștept să fie alegeri anticipate și parlamentare și prezidențiale”, a declarat fostul șef al Serviciului de Informații Externe pentru Aleph News.

În opinia sa, guvernarea actuală nu a reușit să producă schimbarea profundă cerută de societate, iar lipsa unei direcții clare la vârf ar fi agravat criza de încredere. „Am ratat șansa pentru că lucrurile trebuie să înceapă ca o schimbare de sus. Dacă noi aveam un președinte care să înțeleagă momentul și să schimbe radical abordarea, să fie un exemplu… Trebuie să dea un exemplu”, a mai spus Predoiu

Fostul director al SIE, Silviu Predoiu, a lansat un atac direct la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de pasivitate și lipsă de implicare în treburile statului. În opinia sa, șeful statului nu dă dovadă de responsabilitatea și ritmul de muncă pe care funcția le impune, iar acest comportament transmite un semnal negativ întregii societăți.

El a invocat inclusiv date oficiale pentru a ilustra acuzațiile.

„Uitați-vă pe site-ul administrației prezidențiale. De la începutul lunii până acum, președintele a avut activități în șase zile. Și a semnat patru decrete. Domne, vorbim de o lună și vorbim de cel mai înalt funcționar public al statului, deci dumnealui a avut activități șase zile. Cum vi se pare că sună ca model de conduită? Dumnealui și-a început mandatul cu un concediu prelungit. Asta este problema. Dacă noi schimbăm de sus abordarea, lumea va simți”, a declarat Predoiu.

Referindu-se la promisiunile de reformă administrativă, Silviu Predoiu a afirmat că actualul guvern nu oferă un exemplu real de eficiență și responsabilitate.

„Degeaba vorbește despre evaluarea funcționarului public. Păi să înceapă cu primul funcționar al țării. Să reducă postul de președinte, pentru că dacă a avut activitate doar o treime dintr-o lună, înseamnă că nu e. Și putem să găsim un consilier care să se ocupe de treburile astea”, a declarat acesta, acuzând premierul Ilie Bolojan de incoerență între discursul său public și rezultatele guvernării.

Șeful statului a respins ferm scenariul alegerilor anticipate, susținând că o asemenea decizie ar crea un climat de nesiguranță politică și economică într-un moment în care România are nevoie de stabilitate. În opinia sa, țara nu își poate permite o nouă perioadă de tensiuni instituționale, mai ales în contextul presiunilor externe și al deficitului bugetar ridicat.

„Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă. Suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat, și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie absolută în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate”, a afirmat președintele Nicușor Dan la B1 TV.