Nicușor Dan, huiduit la Timișoara de susținătorii lui Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan se află la Timișoara, unde a vizitat mai multe obiective, iar pe drumul spre Muzeul de Artă a fost huiduit de un grup de susținători ai lui Călin Georgescu. „Nu ne reprezentați!” sau „Ne-ați mințit!”, au strigat câtiva oameni, potrivit PaginadeTimiș.

Președintele Nicușor Dan, aflat la Timișoara, a fost huiduit de un grup de susținători ai lui Călin Georgescu în timp ce se îndrepta spre Muzeul de Artă.

„Nu ne reprezentați!” sau „Ne-ați mințit!” au strigat câteva persoane, potrivit sursei menționate anterior. Mai mult, oamenii care l-au apostrofat pe Nicușor Dan au strigat „Călin Georgescu este președinte!”.

La finalul conferinței „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, Nicușor Dan a declarat că România deține dovezi clare privind implicarea Rusiei în alegerile din noiembrie 2024.

Potrivit acestuia, raportul procurorului general confirmă că firme și conturi de publicitate din Rusia au fost folosite pentru a amplifica mesajele de campanie și pentru a sprijini procesul de dezinformare.

„Avem o probă oficială că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Mai multe site-uri au apelat la firme de publicitate din Rusia, care au contribuit la propagarea mesajelor de dezinformare”, a spus președintele.

El a reamintit și alte aspecte investigate anterior: finanțarea externă, ilustrată prin transferul de un milion de euro, precum și tentativa de destabilizare internă prin gruparea Potra.

„Nu avem încă imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie, dar în câteva luni sperăm să prezentăm întregul tablou”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a arătat că aceste dovezi confirmă un „război hibrid” purtat de Rusia împotriva statelor europene, inclusiv România, pentru a influența conducerea politică sau, dacă nu reușește, pentru a destabiliza societatea. El a anunțat că va prezenta aceste informații și la reuniunea de la Copenhaga, unde urmează să discute cu partenerii europeni.