Horațiu Potra și membrii din familia sa, arestați în Dubai. Autoritățile solicită extrădarea în România

Ministerul Justiției a informat, printr-un comunicat de presă, că Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și nepotul Alexandru Potra au fost arestați în Dubai. Autoritățile române poartă acum discuții pentru extrădarea celor trei către România.

Ministerul Justiției a transmis luni, 29 septembrie, că au avut loc discuții printr-o videoconferință cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite privind arestarea cetățenilor români Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și nepotul Alexandru Potra.

„În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.”, se arată în comunicatul oficial.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, declarase săptămâna trecută că autoritățile române colaborau cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru confirmarea măsurii preventive în cazul lui Horațiu Potra și al membrilor din familia sa.

Radu Marinescu a precizat că, în prezent, nu există un tratat sau o convenție între România și Emiratele Arabe Unite privind aceste aspecte, însă cooperarea judiciară se poate realiza eficient pe baza principiului reciprocității.

Procedura de extrădare poate dura câteva luni, în funcție de particularitățile legale ale Emiratelor. Ministrul a subliniat că se urmărește o derulare cât mai rapidă și eficientă a procesului.

Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Potra au fugit din România la începutul anului și au fost dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă în februarie.

Pe 16 septembrie, Parchetul General i-a trimis în judecată, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice fără drept și instigare publică.