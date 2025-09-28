Surse oficiale: Horațiu Potra nu este liber! Zvonul eliberării, infirmat. Exclusiv EVZ

Horațiu Potra nu este liber, fiind în continuare reținut de către autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Astfel putem infirma zvonul anunțat în cursul zilei de ieri, unul din apropiații acestuia, Cătălin Berenghi. Acesta a spus că Potra a fost eliberat “cu scuzele de rigoare”.

Potrivit unor surse oficiale care au dorit să-și păstreze anonimatul, celebrul fugar este în continuare reținut de autoritățile din Dubai. EVZ a aflat în exclusivitate amănunte legate de situația acestuia.

Horațiu Potra a fost reținut la Dubai, împreună cu fiul său, Dorian, potrivit surselor judiciare citate public de mai multe instituții media din România. Informațiile indică faptul că cei doi au fost opriți pe aeroport, în contextul în care pe numele lor existau mandate de arestare și erau urmăriți internațional. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat public doar elementele procedurale: România nu are tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite (EAU), iar eventuala aducere în țară se poate face pe principiul reciprocității, o procedură care poate dura câteva luni.

Horațiu Potra nu a fost eliberat cu scuzele de rigoare, așa cum susținea Berenghi. Informația dată de acesta și infirmată de sursele EVZ a fost preluată de toată mass-media.

Potra este acuzat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică la violență, într-un dosar constituit la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ). În 15 septembrie 2025, procurorii au anunțat trimiterea în judecată a 22 de persoane în această cauză, între care Călin Georgescu și Horațiu Potra, ceea ce mută miza din faza de urmărire penală în cea de judecată.

Cauza penală în România, deja înaintată instanței prin rechizitoriu cu o acuzație centrală – atentat la ordinea constituțională – de mare gravitate.

Procedura de extrădare din EAU, unde România este solicitant și trebuie să furnizeze documentație completă (mandate, sinteza acuzațiilor, situația procesuală), urmând ca autoritățile emirateze să decidă asupra reținerii/arestării provizorii și predării efective. În practică, astfel de proceduri pot presupune audierea persoanei reținute de către autoritățile locale, verificări administrative și, eventual, contestarea măsurilor de către apărare, ceea ce explică estimarea de durată de câteva luni făcută public.

În planul comunicării publice, Ministerul Justiției a evitat să confirme detalii operative, menținând accentul pe cooperarea interinstituțională și pe prudența procedurală. Totuși, faptul că sursele judiciare indică reținerea simultană a lui Potra și a fiului său sugerează că localizarea și monitorizarea lor erau cunoscute, iar momentul reținerii a fost legat de un tranzit sau o încercare de deplasare aeriană.

Zvonul unui zbor spre Rusia, în paralel cu cererea de azil politic, a circulat intens.

În concluzie, miza pentru autoritățile române este dublă: aducerea în țară a unui inculpat central într-un dosar cu implicații constituționale și transmiterea unui mesaj de eficacitate a cooperării judiciare internaționale chiar și în lipsa unui tratat.