Cine i-a facilitat drumul spre Dubai lui Horațiu Potra, mercenarul fugar

Autoritățile române știau unde se află Horațiu Potra, dar colaboratorul lui Călin Georgescu a beneficiat de sprijinul unor apropiați și a reușit să se refugieze în Dubai, susțin surse judiciare citate de Gândul.

Horațiu Potra, mercenarul vizat de acuzații grave privind destabilizarea ordinii constituționale în România, a părăsit țara la scurt timp după ce a fost pus sub urmărire internațională.

Cum și de cine a fost ajutat să plece din țară

Potra a fugit în februarie 2025, imediat după ce magistrații au emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Surse judiciare indică faptul că el ar fi beneficiat de sprijinul omului de afaceri Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili, cu care ar fi colaborat anterior la transportul de mercenari în Congo.

Potra și fiul său, Dorian, s-ar fi stabilit în Dubai, unde locuiesc într-un apartament închiriat. Sursele judiciare spun că aceștia nu s-au ascuns de autoritățile locale, mizând pe lipsa unui tratat de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite. În plus, Potra ar fi plecat cu sume mari de bani cash, evitând orice transfer bancar care i-ar fi putut trăda mișcările.

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Horațiu Potra de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, instigare publică și deținerea ilegală de materiale explozive.

Potrivit rechizitoriului, el ar fi vrut să deturneze protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, transformându-le în acțiuni violente. În plan erau implicați fiul său, Dorian, nepotul său, Alexandru Cosmin Potra, și alte 18 persoane. Gruparea era dotată cu arme albe, bastoane telescopice, spray-uri paralizante și materiale pirotehnice.

Pe 7 decembrie 2024, Potra s-ar fi întâlnit cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu la o fermă de cai din Ciolpani. Procurorii susțin că acolo s-a pus la punct un plan de provocare a violențelor de stradă.

Pe 23 septembrie 2025, la Digi24, procurorul general Alex Florența a precizat: „Elementele certe de legătură dintre cei doi apar încă din toamna anului 2021. Ele se consolidează în primăvara anului 2022, când candidatul independent apelează la liderul grupării de mercenari pentru a fi susținut în demersul său de a candida la alegerile prezidențiale. Și există dialoguri certe documentate în prezenta cauză cu privire la acest element”.

Florința a adăugat că Potra ar fi avut contacte directe cu Rusia: „El călătorește încă din toamna lui 2023 în Rusia, chiar și în septembrie 2024. Cam în acel moment încep toate tatonările către actorul statal străin, atât directe, cât și prin intermediul unor apropiați”.

La descinderile din decembrie 2024, anchetatorii au descoperit la Mediaș arme de foc automate, lansatoare de grenade, aproape 3.000 de cartușe, grenade de mână și explozibil echivalent cu peste 1 kg de trotil. Într-un seif ascuns în podea au mai fost găsite 25 kg de aur, 3,3 milioane de dolari, 700.000 de lei și mii de euro și dinari.

Horațiu Potra nu este un necunoscut în mediile de securitate. Fost sportiv de performanță, el a fost antrenor de arte marțiale și instructor de parașutism, după care s-a orientat către activități de gărzi de corp și mercenariat.

În anii ’90 și 2000, Potra a activat în zone de conflict din Africa și Orientul Mijlociu. A fost asociat cu misiuni în Congo, Angola și Libia. Mai multe relatări din presa românească și internațională îl leagă de operațiuni private de securitate. Dar și de rețele de mercenari care ofereau protecție liderilor politici sau milițiilor locale.

Timp de mai mulți ani ar fi lucrat ca gardă de corp pentru emirul din Qatar. Asta i-a adus influență și conexiuni importante în zona Golfului. În România, numele său a apărut periodic în investigații legate de trafic de arme și conexiuni cu rețele internaționale de mercenariat.

Deși a evitat până acum condamnările definitive, profilul său de „soldat profesionist” și averea acumulată – reflectată în aur, valută și arme – au alimentat suspiciuni că ar fi implicat în activități ilegale de anvergură.

Ministerul Justiției, prin vocea lui Radu Marinescu, a transmis că România colaborează cu autoritățile din Emirate pentru aducerea lui Potra în țară.

„Pe baza principiului reciprocității, astfel de formule de cooperare sunt eficiente”, a spus ministrul. Totuși, procedura ar putea dura câteva luni și nu există garanții că Dubaiul va accepta extrădarea.