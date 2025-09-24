Ministrul Justiției a explicat situația extrădării lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit detalii la Antena 3 CNN despre extrădarea liderului mercenarilor, Horațiu Potra, reținut recent în Emiratele Arabe Unite împreună cu fiul său și, se pare, cu fratele său. Oficialul a subliniat că statul român a întreprins toate demersurile necesare pentru a sprijini autoritățile din Emirate, menținând un regim strict de confidențialitate pentru a asigura succesul procedurilor legale.

Ministrul Justiției a explicat că statul român gestionează strict componenta juridică a cooperării internaționale pentru extrădare.

„Suntem în comunicare cu autoritățile din Emirate pentru a confirma măsurile dispuse. Această procedură are un regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor făcute de statul român”, a declarat Marinescu la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că toate documentele și procedurile necesare pentru a facilita cooperarea autorităților române cu cele din Emirate sunt pregătite și la dispoziția autorităților locale. Aspectele legate de localizarea exactă a lui Horațiu Potra țin de Interpol, care coordonează aceste operațiuni la nivel internațional.

Ministrul a subliniat că trei persoane sunt vizate de mandatul de arestare și că România colaborează strâns cu Emiratele pentru confirmarea privării de libertate. „În momentul de față, demersurile noastre sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei. O informare definitivă va fi făcută după ce aceste proceduri de confirmare vor fi finalizate”, a adăugat Marinescu.

Autoritățile române au transmis că reținerea lui Horațiu Potra a avut loc încă din weekend, la solicitarea statului român. În prezent, negocierile pentru extrădare sunt în desfășurare, implicând contacte directe între Ministerul Justiției și autoritățile din Emiratele Arabe Unite.

Procurorul general Alex Florenţa a declarat că, deși există indicii privind locația lui Potra, nu există informații oficiale definitive care să permită cererea imediată de extrădare. Florenţa a precizat că există date din anchetă conform cărora Potra ar încerca să obțină azil în Rusia.

Radu Marieescu a reiterat că statul român face tot ce este necesar pentru ca extrădarea liderului mercenarilor să fie realizată corect și legal. Oficialul a subliniat importanța cooperării internaționale și a respectării procedurilor pentru a evita orice blocaj sau contestație.