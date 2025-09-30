Călin Georgescu se plânge că a fost trădat de apropiați

Călin Georgescu s-a plâns că, în urma problemelor pe care le are în Justiție, a fost părăsit și „trădat” de oameni apropiați. El a vorbit la emisiunea Tucă Show, despre experiențele personale din ultima perioadă, spunând că momentele grele nu l-au slăbit.

„Aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit. Este foarte frumos când se curăță lucrurile în jurul tău și ai doar o mână de prieteni sau o mână de viteji, în cazul meu, de care sunt foarte onorat și foarte mândru”, a declarat Georgescu.

Întrebat dacă printre cei care l-au trădat se află și persoane apropiate, el a răspuns: „Oameni foarte apropiați.”

Georgescu susține că nu privește aceste episoade cu resentimente, considerând că erau inevitabile: „Dacă m-a durut? Nu. M-a bucurat. (…) Era musai să se întâmple. Pentru întreaga societate română. E foarte important ce s-a întâmplat.”

Declarațiile lui Georgescu vin într-un moment tensionat pentru cariera și imaginea sa publică. Acesta este inculpat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de Horațiu Potra, un personaj controversat, acuzat de procurori de implicare în operațiuni cu tentă subversivă.

Călin Georgescu și Potra au fost trimiși în judecată sub acuzația de tentativă de lovitură de stat. Potrivit rechizitoriului, colaborarea dintre cei doi ar fi vizat organizarea unor acțiuni violente, cu sprijin logistic și financiar, în contextul protestelor de la sfârșitul anului 2024. Procurorii susțin că planul urmărea subminarea instituțiilor statului român și crearea unui climat de destabilizare.

În documentele oficiale, se menționează că Georgescu ar fi apelat la Potra încă din 2022, solicitând sprijin financiar prin intermediul unor contacte externe, inclusiv nume controversate din zona afacerilor și a geopoliticii.

Procurorul general al României, Alex Florența, a comentat public deschiderea dosarului și gravitatea acuzațiilor.

„Avem de-a face cu un dosar de o complexitate ridicată, în care sunt investigate acțiuni ce intră sub incidența articolului 398 Cod penal, respectiv atentatul contra ordinii constituționale. Este o situație care arată cât de vulnerabilă poate fi societatea la acțiuni de tip hibrid, în care propaganda, finanțările obscure și elementele de violență stradală se împletesc. Dosarul este instrumentat cu maximă seriozitate”, a declarat Florența.

Acesta a mai subliniat că autoritățile române tratează cu fermitate orice tentativă de destabilizare a statului: „Nu este vorba doar despre două persoane, ci despre un fenomen mai amplu, care implică conexiuni externe și interne. Instituțiile noastre au responsabilitatea de a proteja ordinea constituțională și integritatea proceselor democratice.”

În actele Parchetului sunt redate detalii despre presupusa colaborare dintre Georgescu și Potra, în special în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024. Procurorii notează că planurile vizau deturnarea caracterului pașnic al unor manifestații și transformarea lor în acțiuni violente.

„Strategia urmărea schimbarea ordinii constituționale sau, cel puțin, îngreunarea ori împiedicarea exercitării puterii de stat”, se arată în rechizitoriu.

De asemenea, anchetatorii susțin că Potra a pus la dispoziția lui Georgescu resurse financiare și logistice, inclusiv mașini de lux și sume de bani cash, utilizate în campania electorală.