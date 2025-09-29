Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat că dacă PSD ar fi reformat „ca pe vremuri”, ar putea ajuta România. „Un PSD reformat ca pe vremuri ar putea ajuta foarte mult această țară. Nemulțumirea poporului român a ajuns la 70%”, a spus acesta la Gândul Live.

Fostul candidat a afirmat că George Simion a fost „protejatul” său și că acest „lucru se menține”. El a adăugat că AUR este acuzat de extremism, însă, în opinia sa, partidul nu este extremist, ci suveranist.

„Le trebuie mai multă consecvență celor de la AUR. George Simion s-a maturizat mult, dar mai are încă de lucru în ceea ce îl privește. Pe viitor lucrurile se vor dezvolta mult mai bine, mai ales că în cazul unor alegeri anticipate partidul AUR poate face și 50%”, a spus Georgescu.

De asemenea, acesta a mai declarat că un „PSD reformat ca pe vremuri” ar putea ajuta România, în contextul în care nemulțumirea cetățenilor, potrivit fostului candidat, a ajuns la 70%, adică „trei sferturi din populația acestei țări”.

Liderul AUR a declarat, la Realitatea Plus, că intenționează să devină și mai ferm în opoziție și să se pregătească pentru viitoarea guvernare, despre care spune că ar fi „inevitabilă”.

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus Simion.

George Simion a afirmat că AUR are nevoie de o alianță cu un partid parlamentar și a sugerat posibilitatea unor negocieri cu PSD, liderul AUR menționând că Partidul Social Democrat trebuie să își aleagă o „cale”.

„Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid sorosist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare a Europei și tot acest curent LGBT-ist sau rămâne de partea poporului român și votează”, a spus acesta.