Politica

Călin Georgescu, atac la adresa Procurorului General: Cu diavolul nu intru în conversație

Călin Georgescu, atac la adresa Procurorului General: Cu diavolul nu intru în conversațieSursa foto: Captură de ecran Youtube
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a lansat un atac dur la adresa procurorului general al României, Alex Florența, pe care l-a numit „diavol”. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat celor de la Gândul.ro, unde Călin Georgescu a fost întrebat dacă, în cazul în care ar ajunge președinte, ar iniția un dosar împotriva lui Alex Florența.

 Călin Georgescu îl numește diavol pe Alex Florența

Contextul declarațiilor lui Călin Georgescu este legat de dosarul penal în care acesta a fost trimis în judecată. Procurorul general Alex Florența a explicat că ancheta a vizat și un magistrat, însă cauza a fost clasată din lipsă de probe. Acesta amenționat că dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, întrucât două dintre infracțiunile reținute intră în competența acestei instanțe.

Călin Georgescu a criticat public modul în care a fost instrumentat dosarul, susținând că ar fi o copie a unor anchete din Statele Unite, precum cea împotriva lui Donald Trump.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale l-a numit pe Charlie Kirk „un martir al iubirii”

Georgescu a subliniat că ancheta ar reflecta o abordare standardizată și lipsită de context real. Fostul candidat a făcut referire la schimbări majore de gândire în SUA, menționând ”moștenirea” activistului Charlie Kirk, pe care l-a descris drept „erou și martir al iubirii”.Georgescu a insistat că poziția sa din campanie, „unul pentru toți și toți pentru Dumnezeu”, este ignorată de sistemul actual.

Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha
Charlie Kirk

Sursa foto: Facebook/Charlie Kirk

„ Nu a realizat nici Vaticanul ce a realizat Charlie Kirk, de aceea spune ca a fost un erou, un martir al iubirii. Un erou este cel care iubește continuu.Seamănă cu poziția mea din campanie, unul pentru toți și toți pentru Dumenezeu, de aceea sistemul nu a înteles”, a declarat acesta.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, alături de alte 21 de persoane, printre care Horațiu Potra și fiul acestuia.

Parchetul ICCJ a precizat că acțiunile inculpaților au creat un pericol pentru securitatea națională și valorile care protejează exercitarea legală a puterii de stat.

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

