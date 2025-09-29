Liderul PSD Iași a cerut demisia președintelui Consiliului Județean Iași: Acest dezastru este consecința incompetenței

Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a cerut public demisia președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. „Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecința incompetenței”, a spus acesta, potrivit unui comunicat remis de deputat.

Potrivit deputatului, incidentul de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, unde șapte copii au murit în urma unui focar cu bacteria Serratia marcescens apărut în secția ATI a unității medicale, nu ar fi izolat, ci „consecința incompetenței și nepăsării administrației județene conduse de Costel Alexe”.

„Problemele legate de infecțiile nosocomiale au fost mușamalizate ani la rând. În loc de măsuri reale pentru protejarea pacienților, am văzut doar festivisme, inaugurări și campanii de imagine. Un spital de copii ar trebui să fie locul unde părinții își aduc micuții pentru a fi vindecați”, a spus acesta.

El a mai adăugat: „Din păcate, sub administrația actuală, acest loc al speranței s-a transformat într-o morgă și scena unor tragedii inimaginabile”.

Liderul PSD Iași a afirmat că, deși secția ATI fusese renovată recent cu peste 130 de milioane de lei, aceasta a fost închisă din cauza focarului, situație care „demonstrează dimensiunea catastrofei administrative”.

De asemenea, Cojocaru a criticat decizia lui Alexe de a numi un manager interimar fără experiență, pentru doar 30 de zile, dar și faptul că foștii responsabili din conducerea spitalului au fost menținuți în funcții.

„Orice zi în plus cu acest om la conducerea administrației județene înseamnă un risc pentru viețile pacienților și pentru întreg sistemul medical ieșean”, a mai spus acesta.

Șapte copii au murit la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași din cauza unei infecții bacteriene. Ultima victimă este o fetiță de trei luni, care a murit într-un spital din București după ce fusese transferată.

După aceste evenimente tragice, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat acum câteva zile, demiterea managerului spitalului, Maria Ionescu.

„Sigur că, așa cum am mai spus, un haos administrativ și procedural mai mare ca la spitalul din Iași nu am văzut de mult. Este evident, se impune o recalibrare, dacă doriți, a modului de funcționare și de conducere a acestei unități sanitare”, a mai spus acesta.