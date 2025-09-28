Unghii false și bijuterii: Ținuta personalului de la ATI, unde au murit șase copii

Din cuprinsul articolului Tragedia de la Spitalul „Sânta Maria” Iași

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, în urma vizitei efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit în ultimele săptămâni în secția de anestezie-terapie intensivă (ATI), a constatat că unele angajate nu respectă protocoalele privind igiena și accesoriile.

„Sunt aspecte care se regăsesc în legislație, dar care nu se respectă, și la Iași vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brățări, inele și tot felul de accesorii, ele trebuie lăsate la intrarea în secția ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente și infirmiere, care există la Iași în secția de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înțeles gravitatea situației”, a afirmat ministrul, la Antena 3, duminică.

Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că nu există indicii conform cărora bacteria Serratia marcescens, cu care au fost infectați copiii, ar fi fost provocată de flori aduse în secție. Rogobete a subliniat că responsabilitatea implementării protocoalelor în spitale revine asistentei șefe, șefei de secție și medicului epidemiolog.

De asemenea, ministrul a anunțat că intenționează să angajeze medici epidemiologi, în special în secțiile mari de ATI, dar și asistente medicale care au urmat cursuri în monitorizarea și controlul infecțiilor intraspitalicești.