Cine va conduce Guvernul de la Chişinău. Igor Grosu vrea să rămână în Parlament

Republica Moldova. După validarea alegerilor alegerilor din 28 septembrie, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) nu va face remanieri importante în principalele instituţii ale statului.

Astfel, preşedintele PAS, Igor Grosu, ar putea să rămână în continuare preşedintele Parlamentului, iar Dorin Recean, şef la Guvern. Informaţia a fost confirmată, indirect, de către liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Preşedintele PAS a declarat că îl vede pe Dorin Recean în continuare la şefia Guvernului. Iar el personal vrea să rămână în Parlament.

„Nu văd de ce n-ar rămâne Dorin Recean în funcția de prim-ministru. Noi n-avem formalizată o decizie. Eu, personal, aș prefera să rămân, în continuare, în Parlament. Parlamentul rămâne a fi o instituție foarte importantă în tot procesul de reforme și în obiectivul nostru de a fi gata pentru anul 2028.

Trebuie să așteptăm să se valideze rezultatele. Așteptăm validarea din partea Curții Constituționale”, a declarat liderul PAS.

Igor Grosu a precizat că funcţia de premier este cea mai grea în stat şi îl compătimeşte pe Recean: „ Îl înțeleg pe domnul prim-ministru Recean, pe el presiunea a fost enorm de mare, în condițiile unui război la hotar. La Parlament eu n-am avut așa presiune, deși nici acolo nu e viață fericită”.

Igor Grosu a mai spus că partidul pe care îl conduce îşi doreşte ca noul Parlament să înceapă cât mai repede activitatea şi să voteze Guvernul. Potrivit liderului PAS, noul executiv și Parlamentul trebuie să înceapă rapid activitatea, astfel încât să fie aprobat bugetul de stat până la finalul anului.

„Până la sfârșitul anului trebuie să ieșim cu un Parlament funcțional, cu un Guvern și cu Legea bugetului aprobată”, a spus liderul PAS.

Igor Grosu a mai declarat anterior că Dorin Recean ar putea fi desemnat din nou la șefia Guvernului. Iar actuala componenţă a Cabinetului de miniştri nu va fi schimbată semnificativ.

„Miniștrii care au inițiat reforme și au demonstrat rezultate ar trebui să-și continue mandatul. Cristina (Gherasimov - n.r.), de exemplu, a realizat o muncă extraordinară pentru integrarea europeană și nu există motive pentru a fi schimbată”, a declarat Igor Grosu pe 30 septembrie, la emisiunea „În Profunzime” de la ProTV.

Liderul PAS a precizat că în viitorul executiv se vor regăsi mai mulţi actuali miniştri.

„În viitorul Guvern se vor regăsi miniștrii care și-au făcut bine treaba, pentru a continua proiectele și a asigura continuitatea reformelor”, a spus președintele Parlamentului.

Sursele EvZ susţin că ar putea fi schimbat ministrul de Interne. Funcţia respectivă urmând a fi ocupată de Viorel Cernăuţeanu, actualul şef al Inspectoratului Naţional de Poliţie.