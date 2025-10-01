Dorin Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, Kremlinul va continua presiunile”

Republica Moldova. Premierul Dorin Recean avertizează că Republica Moldova nu trebuie „să se îmbete cu apă rece” după alegerile parlamentare din 28 septembrie, întrucât Federația Rusă va continua încercările de a influența și destabiliza țara. Șeful Guvernului a mulțumit cetățenilor pentru participare și instituțiilor statului pentru apărarea integrității procesului electoral.

În debutul ședinței de Guvern din 1 octombrie, Dorin Recean a transmis un mesaj de vigilență și de mobilizare.

„Primul lucru care trebuie sal facem este să mulțumim cetățenilor Republicii Moldova, tuturor celor care au mers la vot, tuturor celor care au votat, oricum ar fi votat ei. Acum avem un nou mandat, să muncim și mai mult. Vreau să mulțumesc instituțiilor, care au funcționat foarte bine și au apărat integritatea votului. Ceea ce este important este să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că nu cred că Kremlinul o să ne lase așa pur și simplu. Dar noi știm ce avem de făcut. Avem de construit instituții reziliente, avem de dus la bun sfârșit reforma justiției, și atunci vom putea să construim Europa aici la noi, acasă”, a afirmat Dorin Recean.

În perioada de tranziție post-electorală, Guvernul în funcție își continuă activitatea cu atribuții limitate până la învestirea unui nou Executiv. Conform legislației naționale, Guvernul interimar poate adopta doar acte normative necesare pentru funcționarea continuă a administrației publice centrale, fără a emite ordonanțe de urgență. De asemenea, acesta poate numi sau propune persoane în funcții de demnitate publică, excluzând funcțiile de ministru.

În această perioadă, activitatea Guvernului se concentrează pe gestionarea curentă a afacerilor publice și pe asigurarea stabilității instituționale, fără a iniția reforme majore sau a implementa politici de amploare. Această abordare permite evitarea unor schimbări semnificative în administrație până la formarea unui nou Guvern, care va avea mandatul complet pentru a implementa programele și politicile stabilite de noul Parlament ales.

Republica Moldova și-a ales noul Parlament pe 28 septembrie 2025, în cadrul scrutinului pentru desemnarea celor 101 deputați ai Legislaturii a XII-a. Alegerile s-au desfășurat într-un context tensionat, marcat de încercări de ingerință externă și de campanii masive de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Conform datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din voturi (792.557), ceea ce îl menține ca principala forță politică din țară. Blocul „Patriotic” s-a plasat pe locul doi cu 24,17% (381.505 voturi), urmat de Blocul „Alternativa” – 7,96% (125.685), Partidul Nostru – 6,20% (97.852) și Partidul „Democrația Acasă” – 5,62% (88.679).

Potrivit estimărilor Centrului ADEPT, rezultatele se vor traduce în 55 de mandate pentru PAS, 26 pentru Blocul „Patriotic”, opt pentru Blocul „Alternativa” și câte șase mandate pentru Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă”. Noua configurație oferă PAS-ului majoritatea absolută, dar menține și o opoziție consistentă, cu partide care și-au construit campania electorală în jurul mesajelor critice la adresa guvernării.