Igor Grosu sugerează că Dorin Recean și mai mulți miniștri ar putea rămâne în Guvern

Republica Moldova. Miniștrii care și-au demonstrat profesionalismul și au muncit eficient ar putea face parte și din noul Guvern al Republicii Moldova, care urmează să fie constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la finalul mandatului său de președinte al Parlamentului Legislaturii a XI-a, într-o emisiune la ProTV Chișinău.

Solicitat să comenteze cine ar putea conduce viitorul Executiv, Grosu a evitat să dea un răspuns tranșant.

„Puțină răbdare, să discutăm. Încă nu am discutat candidaturile pentru funcția de prim-ministru”. Cu toate acestea, el a confirmat că actualul premier Dorin Recean rămâne o opțiune reală pentru un nou mandat la șefia Guvernului.

Grosu a menționat că va rămâne, cel mai probabil, în funcția de președinte al Parlamentului. Grosu a explicat că experiența sa parlamentară este esențială pentru menținerea disciplinei și funcționalității majorității formate în noul legislativ.

Igor Grosu a sugerat că mai mulți miniștri ar putea fi reconfirmați în funcție, menționând-o în mod special pe viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. „A muncit, a făcut un lucru extraordinar. Drept dovadă sunt aprecierile de la Bruxelles”, a spus liderul PAS.

El a amintit și de alți oficiali cu experiență, care ar putea juca un rol important în noul Executiv sau în alte structuri de decizie.

„Nicu Popescu și Marcel Spătari sunt foarte buni, au experiență de elaborare a politicilor și se vor regăsi în orice postură”, a subliniat Grosu.

Potrivit președintelui PAS, nu există motive pentru tergiversarea învestirii noului Guvern. El a subliniat că unul dintre primele obiective ale viitorului Parlament va fi adoptarea Bugetului de Stat pentru anul 2026, document care trebuie aprobat până la sfârșitul anului curent.

Igor Grosu a declarat, totodată, că ar prefera să-și continue activitatea în Parlament, accentuând că procesul de integrare europeană responsabilizează atât legislativul, cât și executivul.

Președinta Maia Sandu a confirmat, la rândul său, că noul Executiv ar putea fi învestit peste câteva săptămâni. Șefa statului a menționat că Republica Moldova are nevoie rapid de un Guvern funcțional pentru a accelera reformele și pentru a continua parcursul european.