Un înalt funcţionar de la Moscova acuză Chişinăul de fraudarea alegerilor parlamentare

Republica Moldova. La două zile după desfăşurarea alegerilor parlamentare în Republica Moldova, Serghei Lavrov, şeful diplomaţiei ruse, a acuzat Chişinăul de fraudarea alegerilor din 28 septembrie.

Acesta este primul comentariu public făcut de un funcţionar de rang înalt de la Moscova privind alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Anterior, despre scrutinul din Republica Moldova s-a expus evaziv doar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe din Federaţia Rusă, a declarat marţi că a rămas uimit de felul cum alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova „au fost manipulate” de autorităţile de la Chişinău.

„Desigur, Maia Sandu a devenit de mult timp una dintre purtătoarele de cuvânt ale retoricii anti-ruse. Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit de faptul că se poate manipula atât de flagrant voturile alegătorilor”, a spus șeful diplomației ruse, răspunzând la o întrebare adresată de agenția de stat din Federaţia Rusă,TASS.

Șeful diplomației ruse nu a dat mai multe detalii privind acuzația lansată.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost primul oficial de la Moscova care a comentat într-un fel alegerile din Republica Moldova.

Peskov s-a arătat indignat „că sute de mii de moldoveni aflați în Rusia au fost privați de posibilitatea de a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova”, scrie tass.ru.

„Din ceea ce vedem și știm, putem constata că sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota pe teritoriul Federației Ruse. Pentru ei au fost deschise doar două secții de vot, ceea ce, desigur, a fost insuficient și nu le-a oferit tuturor doritorilor șansa de a vota.Acesta este doar un fapt care poate fi constat în mod obiectiv”, a spus Peskov la un briefing, răspunzând la o întrebare TASS.

Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova pare să fi avut efectul unui duş cu apă rece pentru Moscova, care a pompat resurse financiare enorme pentru aducerea la guvernare a forţelor pro-ruse. Pe de altă parte, Occidentul a rămas încântat de rezultatul alegerilor din Moldova. Iar liderii europeni nu şi-au ascuns admiraţi pentru alegătorii moldoveni.

Felicitările pentru votul moldovenilor de duminica trecută au venit şi de peste ocean. „ Felicitări poporului Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare și Partidului Acțiune și Solidaritate pentru victoria obținută.

În ciuda încercărilor concertate ale Rusiei de a influența alegerile, alegătorii au ieșit în mod decisiv la vot și și-au făcut auzită vocea. Statele Unite așteaptă cu interes să colaboreze cu noul guvern și cu toți moldovenii pentru interesele noastre comune”, se arată într-un mesaj al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului SUA.